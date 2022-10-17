Как 7000 лет назад появилась цивилизация майя и при чём тут кукуруза

Анализы древней ДНК

Полуостров Юкатан.

Руины города майя.

Были досконально изучены ДНК древних.

Предки современных мезоамериканцев находятся в отдалённом родстве с древними майя .

Генетическая предыстория

Кит Пруфер.

Раскопки древних захоронений.

Мигранты принесли с собой более лучшие сорта кукурузы.

Архиважная миграция

Начали устаиваться традиции и возникать всё более крупные поселения.

Когда сюда прибыли испанцы - кукуруза была основным продуктом в рационе местных народов.