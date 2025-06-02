Заброшенные замки Европы, достойные того, чтобы стать романтичными загородными особняками

Тем, кто всегда мечтал пожить в старинных европейских дворцах, замках или королевских поместьях, стоит обратить внимание на те из них, которые пребывают в запустении, ведь именно они доступны к приобретению и готовы к реконструкции. Каждое из величественных сооружений, в каком бы плачевном состоянии ни было, достойно внимания и непременно сможет разжечь воображение любого, кто любит мечтать или имеет возможность превратить старинные объекты в прекрасное место для загородного отдыха и не только для своей семьи.
1. Замок XVI века в долине Олт (Юг-Пиренеи, Франция)
Заброшенный замок мечты в живописной долине Олт (Юг-Пиренеи, Франция).
Расположенный на живописном участке площадью 15 га, между долиной Олт и идиллическими пшеничными плантациями региона Юг-Пиренеи, французский замок, история которого восходит к XVI веку является заброшенным домом мечты для многих романтиков, увлекающихся рыцарскими романами. Он сохранил монументальный вид с внушительными крепостными стенами и многочисленными круглыми башнями, увенчанными башенками. При этом старинный замок наполнен множеством удивительных дополнений, включающих тайные подземные ходы, соединяющие все три здания поместья, атмосферный интерьер с потрясающими деталями дизайна, которые в полной мере раскрывают богатую историю этого места.
Удручающее состояние интерьеров старинного замка (Юг-Пиренеи, Франция).
В поместье также имеется множество сельхозпостроек, среди которых выделяются: «секаду», сооружение, используемое для сушки каштанов, двухэтажный амбар из красного песчаника со сводчатым потолком. Именно они могут стать колоритными гостевыми домиками, позволяющими новому владельцу вернуть затраченные средства на покупку и восстановление замка. Правда, для этого ему придется немало потратиться, ведь этот объект оценили в 1,4 миллиона евро и это, без учета на научную реконструкцию, ведь объект имеет статус памятника архитектуры.
2. Заброшенное поместье в Умбрии (Италия)
Заброшенное поместье находится в идиллической сельской местности Умбрии (Италия). | Фото: skyscrapercity.com.
Старинная усадьба явно нуждается в реставрации (Умбрия, Италия).
Неподалеку очаровательной средневековой деревни Читерна в итальянской Умбрии, на вершине живописного холма сохранилось старинное поместье, с большой усадьбой и множеством фермерских построек. Поговаривают, что на его территории имеются и собственные катакомбы, спрятанные в глубине холма. Правда, и само состояние архитектурных сооружений пугает не меньше нежели захватывающие истории о подземном лабиринте. На данный момент то, что осталось от поместья выставлено на продажу и власти надеются, что кто-то решится выложить 1,5 млн евро с перспективой преобразования исторического объекта в бутик-отель, например.
3. Сказочный средневековый замок в Коррезе (Франция)
Один из самых романтичных замков Франции пребывает в запустении (Chateau De Bonneval, Коррез). | Фото: chateaudebonneval.com.
В центральном регионе Франции Коррез имеется особенная романтическая резиденция (для современников, конечно же), строительство которой велось в далекие Средние века. Несмотря на почтенный возраст, в замке Chateau De Bonneval, история которого началась в 1500-х гг., сохранились круглые башни и башенки, окна с витражами, аутентичная деревянная дверь с заклепками, увенчанная треугольным фронтоном с резным гербом бывшей графской семьи. Не очень пострадал и интерьер замка, где можно увидеть яркие элементы неоготического стиля, которым увлекались последние владельцы замка. Здесь можно увидеть прекрасные старинные элементы, включая деревянные панели, паркетный пол в елочку, красную шестиугольную терракотовую плитку, расписные потолки во французском стиле и открытые балки с деревенским колоритом.
В интерьерах сохранилось множество старинных элементов (Chateau De Bonneval, Франция).
Примечательно: Несмотря на заброшенный вид и сложности, которые могут возникнуть во время реставрационных работ, буквально на днях компания Renaissance Properties выставила средневековый замок на продажу. При этом компания очень даже поскромничала, озвучив сумму в 380 тыс. евро (как для такой площади недвижимости и земельного участка), рассказывая о том, насколько замок идеально подходит для отдыха и размеренной жизни. Хотя не исключено, что он может быть превращен и в атмосферный отель.
4. Пустующий замок XVII века в Корке (Ирландия)
Суровый ирландский замок ждет нового владельца.
Уже были попытки восстановить замок, но процесс так и остался незавершенным.
Мало найдется мечтателей, которые бы не захотели стать новым владельцем потрясающего замка XVII века постройки, находящегося в ирландском лесу Корка. Несмотря на удручающее запустение и разруху старинный объект площадью 850 кв. м подключен ко всем инженерным коммуникациям (имеется даже лифтовая шахта), остается лишь дождаться инвесторов или нового хозяина готового выложить к 800 тыс. евро за необычную недвижимость, чтобы приступить к реконструкции, на которую придется потратить куда больше средств и времени, ведь ирландский замок внесен в Реестр исторических памятников.
5. Покинутая усадьба во Французской Ривьере (Прованс, Франция)
Прекрасное поместье во Французской Ривьере ждет состоятельного владельца (Прованс, Франция).
Отличный шанс для тех, кто всегда мечтал поселиться во Французской Ривьере (Лазурный берег), правда, для этого придется выложить миллион евро и столько же (как минимум), чтобы восстановить историческую усадьбу, построенную между XVII-XIX вв. Зато потом можно будет наслаждаться жизнью в прекраснейшем поместье с собственными сельскохозяйственными угодьями, парками и лесами, протекающим ручьем, берущем начало из родника, находящемся на его же территории.
Исторический особняк неплохо сохранился, но требует преобразований (Прованс, Франция).
Несмотря на то, что усадьба, построенная в тихой сельской местности Люберона (на юге Франции) в качестве загородной резиденции богатой семьи из Марселя, находится в запустении, здесь сохранились изысканные гобелены и фризы (конечно же, нуждаются в замене из-за потери цвета), декоративные обои, мраморные камины. Уцелели высокие потолки и большие окна, террасы в средиземноморском стиле и балконы, пол, выложенный керамической плиткой и паркетом из красного дерева. Имеется даже паровое отопление и все инженерные коммуникации, обеспечивающие комфортный быт.
6. Особняк XVIII века в Саксонии-Анхальт (Германия)
Особняк XVIII века ждет новых владельцев, готовых вернуть его былое величие (Германия). | Фото: pinterest.com.
На более чем 9 га земли в Саксония-Анхальт сохранилось уникальное историческое сооружение, история которого восходит к 1850-гг. Величественные формы, обилие огромных арочных окон и мраморных элементов, остатки роскошного декора, винтажные светильники и эффектные камины – все это ждет своего часа, чтобы превратиться в прекраснейшее поместье, где современники смогут хоть на миг оторваться от суетности жизни.
Огромные залы предлагают множество возможностей для экспериментов (Германия).
По сведениям редакции Novate.ru, старинный особняк начали реставрировать в начале 2000-х, хотя предстоит еще много работы, чтобы сделать поместье пригодным для жизни. На данный момент известно о четырех обустроенных квартирах, занимающих два крыла здания, но это только начало. Остается еще два заброшенных крыла и множество фермерских домиков с колоритными хозяйственными сооружениями, которые также могут превратиться в очаровательные гостиные домики.
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