Заброшенные замки Европы, достойные того, чтобы стать романтичными загородными особняками

1. Замок XVI века в долине Олт (Юг-Пиренеи, Франция)

Заброшенный замок мечты в живописной долине Олт (Юг-Пиренеи, Франция).

Удручающее состояние интерьеров старинного замка (Юг-Пиренеи, Франция).

2. Заброшенное поместье в Умбрии (Италия)

Заброшенное поместье находится в идиллической сельской местности Умбрии (Италия). | Фото: skyscrapercity.com.

Старинная усадьба явно нуждается в реставрации (Умбрия, Италия).

3. Сказочный средневековый замок в Коррезе (Франция)

Один из самых романтичных замков Франции пребывает в запустении (Chateau De Bonneval, Коррез). | Фото: chateaudebonneval.com.

В интерьерах сохранилось множество старинных элементов (Chateau De Bonneval, Франция).

4. Пустующий замок XVII века в Корке (Ирландия)

Суровый ирландский замок ждет нового владельца.

Уже были попытки восстановить замок, но процесс так и остался незавершенным.

5. Покинутая усадьба во Французской Ривьере (Прованс, Франция)

Прекрасное поместье во Французской Ривьере ждет состоятельного владельца (Прованс, Франция).

Исторический особняк неплохо сохранился, но требует преобразований (Прованс, Франция).

6. Особняк XVIII века в Саксонии-Анхальт (Германия)

Особняк XVIII века ждет новых владельцев, готовых вернуть его былое величие (Германия). | Фото: pinterest.com.

Огромные залы предлагают множество возможностей для экспериментов (Германия).