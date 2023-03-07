Зачем американцы построили город манекенов без единой живой души

Город, в котором нет никого, кроме манекенов. /Фото: batona.net

Карта испытательного полигона в Неваде с указанием мест произведенных ядерных взрывов. /Фото: wikiрedia.org

Дум-таун с высоты птичьего полета. /Фото: orlova-center.ru

Жутковатые, но реалистичные сцены жизни, а все из-за отсутствия живых людей. /Фото: billionnews.ru

Раскадровка воздействия ударной волны от ядерного взрыва на постройку Дум-тауна. /Фото: billionnews.ru

Вид помещений и манекенов после бомбардировки говорил сам за себя. /Фото: mayak.org.ua

Сегодня на испытательный полигон, где располагался Дум-таун, вполне реально попасть. /Фото: wikipedia.org