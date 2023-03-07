Зачем американцы построили город манекенов без единой живой души

Важнейшей частью гонки вооружений, которая проходила между двух сверхдержав в середине прошлого века, стало создание и испытание ядерного оружия. Чтобы пробный ядерный взрыв дал как можно более достоверные результаты, необходимо было максимально приблизить полигон к реальной заселенной местности. Именно для этих целей и был возведен город с довольно мрачным названием Дум-таун, а единственными его жильцами были... манекены.
Город, в котором нет никого, кроме манекенов. /Фото: batona.net
История этого откровенно крипового города началась с разгоном холодной войны в конце 1940 - начале 1950-х годов. Тогда начали проводить регулярные испытания ядерного оружия, а основным местом действа был штат Невада. Именно там было решено возвести, по сути, максимально приближенную к реальности копию типичного американского городка. Кроме того, были построены также постройки европейского типа, а также фортификационные сооружения, характерные как для государств НАТО, так и для стран Варшавского договора.
Карта испытательного полигона в Неваде с указанием мест произведенных ядерных взрывов. /Фото: wikiрedia.org
Город для ядерных испытаний назвали очень метко - «Doom town», что переводится с английского как «город рока» либо «проклятый город». Для того, чтобы изучить эффект от взрывной волны и радиационного излучения, созданных ядерным оружием, были возведены жилые постройки из различных материалов. Воссоздали и подобие типичной городской инфраструктуры: километры дорожного полотна, автозаправочные станции, и даже цеха заводов.
Дум-таун с высоты птичьего полета. /Фото: orlova-center.ru
Военные строители максимально точно воссоздали типичные для того времени интерьеры домов, был пригнан автотранспорт, а сами дома «заселили» манекенами взрослых и детей, которые также одели в костюмы и платья. Но пластиковых «жителей» не просто побросали в домах - их усадили за столы и в кресла, уложили на кровать и придали им максимально естественные для людей позы. Таким образом создатели Дум-тауна постарались как можно больше приблизить местность к реальности, а манекенов - к симуляции рядовых американских граждан.
Жутковатые, но реалистичные сцены жизни, а все из-за отсутствия живых людей. /Фото: billionnews.ru
Все эти подготовительные мероприятия проводились в рамках операции «Порог», целью которой было выяснить, сможет ли население типичного американского города пережить взрыв ядерной бомбы, произошедший всего в паре километров от их жилья, и способны ли сыграть хотя бы минимальную защитную функцию стены домов и кузова автомашин. Первые испытания на невадском Дум-тауне были произведены в марте 1953 года: тогда, по информации Novate.ru, в нескольких километрах от города была сброшена ядерная боеголовка мощностью 16 килотонн.
Раскадровка воздействия ударной волны от ядерного взрыва на постройку Дум-тауна. /Фото: billionnews.ru
Результаты испытаний были впечатляющими и одновременно показательными. Так, например, у большинства построек попросту снесло крышу, краска на поверхности фасадов домов пошла пузырями, стёкла оказались выбиты ударной волной. Не избежали ядерной мощи и манекены: многие из них сдвинуло с первоначального места расположения, а ткань одежды, в которую они были облачены, практически не защитила их от жара, а о радиационном излучении и говорить не приходится.
Вид помещений и манекенов после бомбардировки говорил сам за себя. /Фото: mayak.org.ua
После испытаний 1953 года на Дум-тауне, как и на территории всего испытательного полигона в Неваде, проводили новые серии взрывов, в том числе для того, чтобы продолжать исследования выживаемости человека во время вероятной бомбардировке ядерными боеголовками. Однако продолжалось это меньше десятилетия: последний взрыв атомной бомбы произвели в 1962 году.
Сегодня на испытательный полигон, где располагался Дум-таун, вполне реально попасть. /Фото: wikipedia.org
Интересный факт: на сегодняшний день испытательный полигон в Неваде по прямому назначению не функционирует, зато является популярной туристической точкой на карте мира. Экскурсии проводятся раз в месяц и всегда расписаны далеко наперед. Однако посещение строго отслеживается и имеет несколько ограничений. Так, например, туристы не могут брать с собой камеры, бинокли, мобильные телефоны и другую технику. Кроме того, запрещено забирать на полигоне камни и какие-либо предметы в качестве сувенира.
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