Благородные разбойники: образы Робин Гуда в реальной жизни

Образ Робина Гуда невероятно популярен в разных культурах. Благородный разбойник, похищающий деньги у богатых и отдающий их бедным. Подобный архетип можно найти в фольклоре практически любой страны. В этом обзоре собраны личности, которые стали воплощением Робина Гуда в реальной жизни.









Юрай Яношик (Словакия)

Нэдзуми Кодзо (Япония)

Скотти Смит (Южная Африка)

Сальваторе Джулиано (Сицилия)