Как разогреть еду в микроволновке, и еще 7 «кухонных» хитростей

Вот, почему бумажное полотенце должно быть на каждой кухне.

Бумажное полотенце – вещь полезная.

1. Разогреть еду в микроволновке

Разогреть еду без потери вкуса.

2. Забыть о пятнах масла на кухонной мебели

Чтобы бутылка с маслом не подтекала.

3. Размягчить твёрдый сахар

Размягчаем сахар с помощью бумажного полотенца.

4. Приготовить стейк ещё вкуснее

Тонкость от шефа: мясо нужно промокнуть.

5. Продлить срок хранения салата

Чтобы салат не испортился слишком быстро.

6. Сохранить душистые травы свежими гораздо дольше

Храните пряные травы во влажном бумажном полотенце.

7. Приготовить «нежирный» бекон

Готовим идеальный бекон для бургеров.

8. Сэкономить на кофе-фильтрах

Фильтры для кофеварки можно и не покупать