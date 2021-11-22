Как разогреть еду в микроволновке, и еще 7 «кухонных» хитростей

Вот, почему бумажное полотенце должно быть на каждой кухне.
Микроволновая печь сделала готовку гораздо быстрее, а перекусы по ночам – приятнее. Поставил, включил, две минуты и готово. Вот только даже сочный вчерашний ужин после микроволновки становится каким-то пресноватым. А если передержать лишнюю минуту, то и вовсе рискуешь жевать резину. Хорошая новость: спасёт еду от потери аппетитности…простое бумажное полотенце. Вот, что нужно сделать.
Бумажное полотенце – вещь полезная.
Полотенце – вещь на кухне нужная. А бумажное полотенце нужнее вдвойне. Потому что всего пара листов бумаги поможет быстро, безболезненно и куда эффективнее:
1. Разогреть еду в микроволновке
Разогреть еду без потери вкуса.
Каждый счастливый обладатель микроволновки знает, насколько сухой может получиться еда после разогрева. Особенно, если слегка перестараться и передержать продукт, что приведёт к повышенному испарению жидкости. Чтобы сохранить сочность блюда, предварительно оберните его слегка смоченным водой бумажным полотенцем. И даже вчерашние макароны будут такими же вкусными, как только что с пылу-жару.
2. Забыть о пятнах масла на кухонной мебели
Чтобы бутылка с маслом не подтекала.
Каждый раз, когда вы берёте в руки бутылку подсолнечного или оливкового масла и добавляете пару капель на сковородку, оно волшебным образом появляется везде: на самой бутылке, на вашей коже, некрасивыми кольцами на поверхности мебели. А в итоге все на кухне кажется жирным и неаккуратным, хоть уборку затевай. Чтобы поставить точку в этом жирном деле, просто оберните бутылку масла бумажным полотенцем и зафиксируйте резинкой. Больше никаких маслянистых подтеков, и руки останутся чистыми.
3. Размягчить твёрдый сахар
Размягчаем сахар с помощью бумажного полотенца.
Если сахар (особенно «гурманский» коричневый) основательно закристаллизовался, не спешите за молотком. Пересыпьте его в жароустойчивую ёмкость, накройте листом влажного бумажного полотенца и отправляйте в микроволновку на 20-30 секунд. После этого сахар снова станет рассыпчатым и приятным.
4. Приготовить стейк ещё вкуснее
Тонкость от шефа: мясо нужно промокнуть.
Все профессионалы ножа и гриля знают: чтобы стейк получился вкуснее, перед термической обработкой его нужно промокнуть. Да-да, аккуратно «похлопать» мясо бумажным полотенцем. Звучит забавно, но эта процедура действительно работает. Ведь только, если удалить излишек влаги, можно добиться потрясающе хрустящей корочки. Попробуйте сами.
5. Продлить срок хранения салата
Чтобы салат не испортился слишком быстро.
Возьмите пакет зип-лок, в него поместите сухое бумажное полотенце (чтобы бумага закрывала обе стенки), а уже потом – салат. Этот простой трюк сохранит его свежим гораздо дольше и не даст преждевременно сгнить.
6. Сохранить душистые травы свежими гораздо дольше
Храните пряные травы во влажном бумажном полотенце.
Чтобы укроп, петрушка, базилик или душистая мята дольше радовали ароматом, обмакните зелень в воду, отряхните, а после заверните во влажное бумажное полотенце. Так пряности не будут подсыхать.
7. Приготовить «нежирный» бекон
Готовим идеальный бекон для бургеров.
Нет, полностью обезжирить бекон не получится (да и смысл?), но убрать лишний жир, заменив его хрустящей корочкой, совсем не сложно. Положите ломтики бекона между двумя сухими бумажными полотенцами (или салфетками), отправляйте в таком виде в микроволновку и наслаждайтесь хрустящей закуской. Самое «то» для бутербродов и домашних бургеров.
8. Сэкономить на кофе-фильтрах
Фильтры для кофеварки можно и не покупать
Закончились фильтры для кофейной машины? Просто сверните кусочек бумажного полотенца (лучше в два слоя), сверху засыпайте кофе и в готовом напитке точно не почувствуете разницу. Так зачем платить больше?
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