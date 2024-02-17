5 бюджетных блюд, которые придутся по вкусу и ребенку, и взрослому

В последнее время Интернет пестрит разнообразием различных блюд, глядя на которые просто-напросто бегут слюнки, уж больно вкусно и аппетитно они выглядят. Да вот только не все могут себе позволить столь удивительные кулинарные изыски, что мелькают на страницах продвинутых блогеров-кулинаров. А ведь так хочется приготовить что-то невероятно вкусное, но при этом недорогое.
1. Буррито с фасолью
Очень сытный и вкусный буррито. \ Фото: mapasfactory.blogspot.com.
Буррито – идеальное блюдо для тех, кто привык одновременно экспериментировать и экономить не только время, а и свои кровные.
Ингредиенты:
• ½ стакана фасоли;
• Соль по вкусу;
• Листья салата;
• Крупный помидор - 1 шт;
• Тонкий лаваш - 1 шт;
• Острый соус - 2 ст. л;
• Твёрдый сыр - 100 г.
Вегетарианский буррито с фасолью. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Фасоль (лучше белую) отварить в подсоленной воде;
• Салат вымыть, обсушить и мелко нарезать;
• Помидор нарезать мелким кубиком или ломтиком;
• Лаваш слегка подогреть;
• Смазать острым соусом;
• Выложить овощи;
• Сверху посыпать тёртым твёрдым сыром;
• Сложить лаваш трубочкой или конвертиком;
• Подавать с острым соусом или сметаной.
2. Вегетарианские бургеры
Вегетарианские бургеры. \ Фото: frendi.ru.
Пожалуй, именно это блюдо придётся по вкусу всем тем, кто внезапно решил вести здоровый образ жизни, или же попросту пытается дотянуть до зарплаты с тем, что есть.
Ингредиенты:
• ½ стакана фасоли;
• Грецкие орехи - 50 г;
• Кинза (или другая зелень) - 1 пучок;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• ½ стакана муки;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Булочки для бургеров - 2 шт;
• Растительное масло для жарки;
• Кетчуп - 1 ст. л;
• Зелёная паста карри - 1 ст. л.
Вкусно и недорого. \ Фото: kaktutest.by.
Способ приготовления:
• Отваренную (или консервированную) фасоль измельчить не сильно в блендере;
• К полученной массе добавить измельчённые орехи, чеснок, лук, зелень и яичный белок;
• Тщательно перемешать и добавить муку;
• Посолить, поперчить и вновь перемешать;
• Отправить в холодильник на 10 минут;
• На сухой сковороде подсушить булочки;
• Из охлаждённой массы сформировать котлеты;
• Обжарить на подсолнечном масле до хрустящей корочки;
• Нижнюю булочку смазать карри;
• Сверху выложить котлету;
• Полить кетчупом;
• Накрыть второй половинкой булочки;
• При желании можно добавь листья салата и ломтики помидора.
3. Овощное рагу с острым перцем
Острое овощное рагу. \ Фото: smak.ua.
Овощное рагу – отличный вариант сэкономить не только время, а и деньги. К тому же, здесь есть где разгуляться фантазии, ведь для его приготовления можно использовать абсолютно любые овощи, которые для пикантности можно приправить перцем чили.
Ингредиенты:
• Средний кабачок - 1 шт;
• Средний баклажан - 1 шт;
• Маленький острый перец - 2 шт;
• Средний сладкий перец - 2 шт;
• Небольшой лук - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Фасоль - 1 стакан;
• Консервированная кукуруза - 1 банка;
• Томатный соус (паста) - 3 ст. л;
• Растительное масло для жарки;
• Соль, чёрный молотый перец, орегано по вкусу.
Овощное рагу с острым перцем. \ Фото: kulinarissimo.com.
Способ приготовления:
• Овощи нарезать кубиками;
• Баклажаны избавить от горечи;
• Перец избавить от семян;
• Фасоль отварить в слегка подсоленной воде;
• В хорошо разогретую сковороду или кастрюлю сложить овощи (все, кроме острого перца и фасоли);
• Тушить на медленном огне;
• Когда овощи станут мягкими и дадут жидкость, добавить томатный соус (или томатную пасту);
• Посолить, поперчить и добавить орегано;
• После добавить острый перец (чили);
• Накрыть крышкой;
• Тушить примерно 20 минут;
• Подавать с хлебом и сметаной.
4. Печёный картофель с начинкой
Печёный картофель начинкой. \ Фото: liveinternet.ru.
Ещё один бюджетный вариант вкусного и простого в приготовлении блюда – печёный картофель с начинкой.
Ингредиенты:
• Картофель - 4 шт;
• Сосиски - 2 шт;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Растительное масло для жарки;
• Небольшая луковица - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Розмарин, орегано или другая приправа на ваш вкус - 1 ч. л;
• ¼ стакана сметаны или йогурта без добавок.
Картофель с начинкой. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Сосиски нарезать кубиками;
• Обжарить на растительном масле до золотистой корочки (в том случае, если картофель у вас не сырой, а отварной);
• После выложить их на бумажное полотенце;
• На том же масле обжарить мелко нарезанный лук;
• Когда лук станет полупрозрачным, добавить к нему выдавленный через пресс чеснок, нарезанный мелким кубиком перец и приправы;
• Картофель разрезать на пополам;
• Удалить сердцевину чайной ложкой;
• Внутрь каждой половинки положить немного сметаны (или йогурт), после добавить сосиски и овощи;
• Посыпать сверху сыром;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут;
• Если картофель изначально был отварной, то его стоит запекать в духовке 5-7 минут.
5. Жареный минтай в овощном соусе
Жареный минтай в овощном соусе. \ Фото: botanichka.ru.
Минтай станет прекрасной альтернативой привычным мясным блюдам, тем более если его приготовить под нежным овощным соусом, который буквально тает во рту.
Ингредиенты:
• Филе минтая - 500 г;
• Мука - 2 ст. л;
• Растительное масло для жарки;
• Небольшие помидоры - 2 шт;
• Зелёный лук - 1 пучок;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Соль и перец по вкусу.
Жареный минтай. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе промыть;
• Избавить от костей;
• Порезать средними кусочками;
• Каждый кусочек обвалять в муке;
• Обжарить на раскалённой, смазанной маслом сковороде;
• После на том же самом масле обжарить мелко нарезанный зелёный лук и крупно порезанные помидоры;
• Посолить, поперчить, выдавить зубчик чеснока;
• Перемешать и, добавив рыбу, тушить 10 минут;
• В конце по желанию можно посыпать тёртым сыром;
• Подавать с отварным рисом или спагетти.
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