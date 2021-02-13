До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Все хорошо в меру — согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Особенно что касается алкоголя :)



Слишком бурные и многочисленные приемы спиртного могут привести к повышенному кровяному давлению, которое, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа или инсульта. Еще злоупотребление влечет за собой лишний вес из-за большого количества калорий (в кружке пива около 200 калорий, а в 100 граммах водки — 230).



И когда страстный любитель выпить перестает потворствовать своей привязанности к алкоголю, его внешность поразительно меняется. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии, сделанные до и после судьбоносного решения. В подписях указано, сколько времени человек уже ведет трезвый образ жизни.











1 год.







8 с половиной месяцев.







Полгода.







Полтора года.







2 года.







Полтора года.







300 дней.







1 год.







1 год.







99 дней.







7 лет.







416 дней.







1 год.







1 год.







Полгода.







155 дней.







1 год.







Почти 3 с половиной года.







1 год.







1 год.







7 месяцев.



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