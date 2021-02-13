Все хорошо в меру — согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Особенно что касается алкоголя :)
Слишком бурные и многочисленные приемы спиртного могут привести к повышенному кровяному давлению, которое, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа или инсульта. Еще злоупотребление влечет за собой лишний вес из-за большого количества калорий (в кружке пива около 200 калорий, а в 100 граммах водки — 230).
И когда страстный любитель выпить перестает потворствовать своей привязанности к алкоголю, его внешность поразительно меняется. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии, сделанные до и после судьбоносного решения. В подписях указано, сколько времени человек уже ведет трезвый образ жизни.
1 год.
8 с половиной месяцев.
Полгода.
Полтора года.
2 года.
Полтора года.
300 дней.
1 год.
1 год.
99 дней.
7 лет.
416 дней.
1 год.
1 год.
Полгода.
155 дней.
1 год.
Почти 3 с половиной года.
1 год.
1 год.
7 месяцев.
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До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить
Все хорошо в меру — согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Особенно что касается алкоголя :)
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