Буддийский храмовый комплекс Боробудур восстал из пепла после 800 лет забвенья

Пирамидальная форма храмового комплекса Borobudur Temple напоминает священный цветок лотоса (Индонезия, о. Ява). | Фото: ekskursovod.org.

Террасы, обрамляющие холм, образуют храмовый комплекс, символизирующий буддийскую космогоническую концепцию Вселенной Borobudur Temple Complex. | Фото: architime.ru.

Вход в храмовый комплекс Borobudur защищают мифические существа (Индонезия, остров Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.

9 ярусов и вершина храма позволяют пройти удивительный путь, который должен привести к нирване (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: architime.ru.

Основание храмового комплекса состоит из цельных каменных блоков, образующих мощный фундамент (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.

Коридоры и переходы украшены барельефами, рассказывающими о главных событиях в истории буддийского учения (Borobudur Temple Complex, Индонезия). | Фото: indonesia-tourism.com.

Каждый идущий может изучить идеи индонезийского поклонения предкам и концепцию буддийской философии (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: indonesia-tourism.com.

Уровни, предшествующие центральному куполу украшены 72 ажурными ступами и скульптурами Будды (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: ekskursovod.org.

Бодхисаттвы, прошедшие путь от камадхаты до арупадхаты, смогут приблизиться к нирване (Borobudur Temple Complex, Индонезия).

Таким храмовый комплекс увидели исследователи после обнаружения и десятилетий упорного труда по расчистке святыни (Borobudur Temple, о. Ява). | Фото: en.wikipedia.org.

Одна из террас храма после реставрационных работ, проведенных в 1913 г. (Borobudur Temple Complex, о. Ява). | Фото: en.wikipedia.org.

Таким представлял главный буддийский храм Явы в период расцвета художник Г. Б. Хойер (картина, ок. 1916–1919). | Фото: en.wikipedia.org.

Множество фрагментов барельефов и скульптур было вывезено из храма, которые были восстановлены в период реконструкции (Borobudur Temple Complex, о. Ява).

В наше время древнейший буддийский храмовый комплекс превратился в одну из самых посещаемых достопримечательностей Индонезии (Borobudur Temple, о. Ява).