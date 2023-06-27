Как почистить старую чугунную батарею

Каждая хозяйка согласится с тем, что батареи — это самые сложные места для уборки в доме. Особенно это касается старых чугунных батарей, вычистить пространство между которыми — практически невыполнимая задача.

Однако если знать один простой лайфхак, то решить эту бытовую проблему можно будет за считанные минуты.







Все что нужно для быстрой чистки батарей — мокрое полотенце и фен. Поместите мокрое полотенце за батарею.







Тщательно продуйте батарею со всех сторон феном.







На полотенце осядет очень много грязи, а батарея будет в идеально чистом состоянии.





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