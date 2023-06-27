Каждая хозяйка согласится с тем, что батареи — это самые сложные места для уборки в доме. Особенно это касается старых чугунных батарей, вычистить пространство между которыми — практически невыполнимая задача.
Однако если знать один простой лайфхак, то решить эту бытовую проблему можно будет за считанные минуты.
Все что нужно для быстрой чистки батарей — мокрое полотенце и фен. Поместите мокрое полотенце за батарею.
Тщательно продуйте батарею со всех сторон феном.
На полотенце осядет очень много грязи, а батарея будет в идеально чистом состоянии.
Читать далее →
Как почистить старую чугунную батарею
Каждая хозяйка согласится с тем, что батареи — это самые сложные места для уборки в доме. Особенно это касается старых чугунных батарей, вычистить пространство между которыми — практически невыполнимая задача.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии