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Как почистить старую чугунную батарею

Каждая хозяйка согласится с тем, что батареи — это самые сложные места для уборки в доме. Особенно это касается старых чугунных батарей, вычистить пространство между которыми — практически невыполнимая задача.
Однако если знать один простой лайфхак, то решить эту бытовую проблему можно будет за считанные минуты.

Как почистить старую чугунную батарею

Все что нужно для быстрой чистки батарей — мокрое полотенце и фен. Поместите мокрое полотенце за батарею.

Как почистить старую чугунную батарею

Тщательно продуйте батарею со всех сторон феном.

Как почистить старую чугунную батарею

На полотенце осядет очень много грязи, а батарея будет в идеально чистом состоянии.

Как почистить старую чугунную батарею
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Батареячистка

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