Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Многие фильмы и телесериалы подарили популярность различным напиткам. Отправимся же в этом посте в путешествие по миру этих «киногероев», крепких и не очень!
Пиво «Дафф»
Вымышленная марка пива из мультсериала «Симпсоны» стала настолько популярна, что скоро появится в официальной продаже. Мы можем только предположить, что это будет лучшее пиво в мире!
«Веспер»
Оригинал рецепта коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино Рояль» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части «Gordon`s», одна часть водки, и половина части «Kina Lillet». Хорошенько встряхните, добавьте МНОГО льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.
«Белый русский»
Это любимый напиток Джеффри «Чувака» Лебовски, и, конечно, в барах намного чаще стали заказывать «Белого русского» после выхода фильма «Большой Лебовски» в 1998 году.
Текила Avion
После многократных появлений в сериале «Красавцы» этот бренд мексиканского алкоголя стал одним из самых популярных.
Свиш
Свиш – это то, что получается, если налить воды в деревянную бочку из-под алкогольного напитка и оставить её ферментироваться. Напиток стал популярен благодаря сериалу «Парни из Трейлерпарка».
«Горючий Мо»
Созданный Гомером Симпсоном в вечер, когда закончилось пиво, этот загадочный коктейль делается из сиропа от кашля и затем поджигается.
Виски «Лагавулин»
Это любимый напиток героя Рона Суонсона в сериале «Парки и зоны отдыха», который предпочитает простые и качественные вещи, в том числе в мире напитков.
Коктейль «Космополитен»
Этот коктейль стал популярен после выхода сериала «Секс в большом городе», где все подруги наслаждались напитком в баре. Рецепт таков: водка «Absolut Citron», апельсиновый ликер трипл-сек, лимонный сок Rose’s и немного клюквы, чтобы придать коктейлю розовый цвет.
Виски «Сантори»
Герой Билла Мюррея в фильме «Трудности перевода» едет в Японию, чтобы рекламировать этот напиток.
Пино нуар
Это любимое вино Пола Джаматти в фильме «На обочине», который не боится говорить о том, что ему нравится и что не нравится, когда дело доходит до его вкусов.
«Олд фешен»
Любимый напиток героя сериала «Безумцы» Дона Дрейпера, этот коктейль стал ощутимо более популярным после выхода сериала.
Orange Whip
Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».
«Сингапурский слинг»
Рецепт этого сладкого напитка, который пил Хантер Томпсон в книге «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», таков: он состоит из состоит из джина, вишневого бренди, ананасового сока, сока лайма, гренадина, ликеров Бенедиктин и Куантро
Пиво «Базз»
Сюжет «Шоу Дрю Кэри» завязывается, когда герои решают смешать пиво и кофе и основывают свою маленькую пивоварню в гараже. Пиво «Базз» было принято на ура задолго до бума частных пивоварен.
«Красный глаз»
Этот классический напиток из фильма «Коктейль» делается из томатного сока, светлого пива и яйца. Ядрёная смесь!
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