Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию
Кто бы мог подумать, что мировой байкерской столицей, оказывается, являются не США, а Новая Зеландия. Именно в этой стране наибольшее количество байкеров на душу населения. При населении в четыре с половиной миллиона человек более четырех тысяч мужиков одеваются в кожу и гоняют на мотоциклах. Причем почти все из них члены организованных преступных группировок.
Местный фотограф Джоно Ротман (Jono Rotman) втерся в доверие к главарям самой отъявленной банды и создал мощный фотопроект.
Крупнейшая банда Новой Зеландии — Mighty Mongrel Mob, или просто «дворняги». Активными деятелями этой компашки являются порядка пяти процентов всех заключенных в стране. Собственно, преступность здесь настолько плотно переплетена с культурой байкеров, что слова «байкер» и «преступник» в сознании простых новозеландцев — почти синонимы.
Банда Mighty Mongrel Mob зародилась в 60-х, когда до этих краев докатилась волна популярности американского байкерского движения. Маргиналы, не гнушавшиеся мелкими преступлениями, стали покупать бэушные мотоциклы и гонять все вместе. Постепенно преступления становились все более серьезными, а компания — более многочисленной.
Изначально в банду принимали только белых. «Дворняги» очень гордились своим европейским происхождением и подчеркивали это активным использованием нацистской символики. Они до сих пор делают татуировки или нашивки со свастикой, напяливают шлемы с гербом СС. Сейчас такие костюмы смотрятся забавно из-за того, что банда сплошь состоит из маори и выходцев с полинезийских островов.
На территории Новой Зеландии действуют порядка 30 отделений Mongrel Mob. Им даже удалось захватить небольшую часть побережья Австралии, вытеснив оттуда местную преступность. Залог такого прогресса кроется в том, что байкеры-маори ощущают себя членами воинского братства, в котором действует жесткая иерархия, словно в первобытном племени.
На жизнь «дворняги» зарабатывают старыми как мир способами — грабежами, изготовлением и сбытом наркотиков, торговлей оружием. Правда, основную часть дохода составляют скучные финансовые махинации. Mongrel Mob знамениты виртуозными схемами по отмыванию денег.
Злейшие враги Mongrel Mob — ребята из Black Power. Эта банда появилась в 80-х на почве увлечения идеями социального равенства. Деятели Black Power стали эдакими афроамериканцами новозеландского разлива. И, подражая американцам, они ведут непримиримую борьбу с местными псевдонацистами. Хотя на самом деле их больше занимает наркотрафик.
Члены банды Black Power.
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