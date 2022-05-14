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Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Кто бы мог подумать, что мировой байкерской столицей, оказывается, являются не США, а Новая Зеландия. Именно в этой стране наибольшее количество байкеров на душу населения. При населении в четыре с половиной миллиона человек более четырех тысяч мужиков одеваются в кожу и гоняют на мотоциклах. Причем почти все из них члены организованных преступных группировок.

Местный фотограф Джоно Ротман (Jono Rotman) втерся в доверие к главарям самой отъявленной банды и создал мощный фотопроект.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Крупнейшая банда Новой Зеландии — Mighty Mongrel Mob, или просто «дворняги». Активными деятелями этой компашки являются порядка пяти процентов всех заключенных в стране. Собственно, преступность здесь настолько плотно переплетена с культурой байкеров, что слова «байкер» и «преступник» в сознании простых новозеландцев — почти синонимы.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда Mighty Mongrel Mob зародилась в 60-х, когда до этих краев докатилась волна популярности американского байкерского движения. Маргиналы, не гнушавшиеся мелкими преступлениями, стали покупать бэушные мотоциклы и гонять все вместе. Постепенно преступления становились все более серьезными, а компания — более многочисленной.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Изначально в банду принимали только белых. «Дворняги» очень гордились своим европейским происхождением и подчеркивали это активным использованием нацистской символики.
Они до сих пор делают татуировки или нашивки со свастикой, напяливают шлемы с гербом СС. Сейчас такие костюмы смотрятся забавно из-за того, что банда сплошь состоит из маори и выходцев с полинезийских островов.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

На территории Новой Зеландии действуют порядка 30 отделений Mongrel Mob. Им даже удалось захватить небольшую часть побережья Австралии, вытеснив оттуда местную преступность. Залог такого прогресса кроется в том, что байкеры-маори ощущают себя членами воинского братства, в котором действует жесткая иерархия, словно в первобытном племени.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

На жизнь «дворняги» зарабатывают старыми как мир способами — грабежами, изготовлением и сбытом наркотиков, торговлей оружием. Правда, основную часть дохода составляют скучные финансовые махинации. Mongrel Mob знамениты виртуозными схемами по отмыванию денег.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Злейшие враги Mongrel Mob — ребята из Black Power. Эта банда появилась в 80-х на почве увлечения идеями социального равенства. Деятели Black Power стали эдакими афроамериканцами новозеландского разлива. И, подражая американцам, они ведут непримиримую борьбу с местными псевдонацистами. Хотя на самом деле их больше занимает наркотрафик.

Банда байкеров-псевдонацистов запугала всю Новую Зеландию

Члены банды Black Power.

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