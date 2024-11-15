11 экзотических видов массажа, за которыми стоит ехать за границу

Искусство массажа настолько древнее, что, кажется, люди всегда этим занимались. С помощью механического воздействия на тело лечили болезни, изгоняли злых духов, привлекали удачу и, конечно же, доставляли удовольствие. А сегодня, с возможностью путешествовать и открывать новое, массаж стал и своеобразным видом туристического экстрима.

Массаж питонами

Слоновий массаж

Массаж ножами

Массаж пощечинами

Массаж лица птичьим пометом

Массаж щекоткой

Массаж кактусами

Массаж вениками

Массаж улитками

Массаж горячими блинчиками

Огненный массаж