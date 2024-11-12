Польза спирта в быту

В каждом доме найдется пузырек с медицинским спиртом или бутылка дешевой водки (на крайний случай — «боярышника»). Мы расскажем вам о том, какую пользу можно извлечь из них в быту. Про эти способы использования медицинского спирта вы, возможно, и не догадывались.













Нанесите спирт на больное место, он улучшит приток крови к поверхности кожи и поможет расслабить мышцу, облегчив тем самым боль.





Если компактная пудра или тени раскололись в мелкие крошки, как следует обрызгайте их спиртом из пульверизатора.

Затем сформируйте в единое целое и дайте высохнуть. Косметика будет как новенькая.Отличный способ для устранения запахов. Если у вас неприятно пахнет обувь, опрыскайте ее изнутри спиртом. Оставьте высыхать на ночь или поставьте на солнце. Запах уйдет . Туфли жмут, а растяжителя под рукой нет? Обильно обрызгайте туфли спиртом из пульверизатора снаружи и изнутри. Затем наденьте носки потолще, походите в обуви часок-другой, и проблема будет решена.Очки нужно регулярно очищать, ведь они контактируют с кожей и на них остается жир и бактерии. Для дезинфекции нужно спрыснуть очки спиртом, а затем протереть мягкой тканью. Они будут чистыми без разводов. Внимание: для некоторых видов линз со специальными покрытиями этот способ может не подойти.Смешайте стакан спирта и 10-15 капель эфирного масла. Налейте во флакон с распылителем и наслаждайтесь домашним освежителем воздуха.Сделайте спрей от мушек. Налейте в пульверизатор спирт. Распылите жидкость на летающих мушек. Они упадут на пол, и вы сможете смести их в мусор.Не можете удалить с вещи клейкую этикетку или ценник? Вымачивайте поверхность в спирте несколько минут, и клейкий ярлык легко отойдет.Если вдруг так случилось, что вас одолевают клопы, налейте спирт в пульверизатор и обрызгайте матрас, спинку и основу кровати. Спирт мгновенно убивает клопов. Так как клопы откладывают яйца, необходимо повторить операцию несколько раз . Смешайте три части спирта, одну часть геля алоэ вера и несколько капель любимого ароматического масла. Получившаяся смесь отлично дезинфицирует руки.85% людей являются носителями вируса герпеса, но проявляется он не у всех. Если вдруг на губах от герпеса появилась ранка, попробуйте нанести 70%-ный изопропиловый спирт непосредственно на пораженный участок. Это ускорит процесс заживления.Спирт идеально подходит для устранения головных вшей. Заполните им распылитель с дозатором и добавьте несколько капель масла лаванды. Выйдите в сад или на балкон и распылите смесь на кожу головы. Расчешите волосы гребнем, чтобы удалить мертвых вшей. Гребень рекомендуется положить в горячую воду и дезинфицировать его по крайней мере час.Если поставить спирт в морозильную камеру, он полностью не затвердеет, а превратится в холодную массу. Почему это так важно? Благодаря этому свойству можно использовать его в случае, когда вам нужен холодный компресс. Налейте в герметичный пластиковый мешок 1 часть спирта и 2 части воды. Удалите весь воздух и положите мешок в морозильную камеру. Примерно через час смесь достигнет нужной консистенции. Можно использовать его в случае ушибов или, если находитесь вне дома, для охлаждения еды . Некоторые визажисты советуют начать любую очистку кистей с антибактериальной обработки. Для этого заполните пиалу спиртом (можно разбавленным, можно спиртовым лосьоном), опустите в него кисточку, затем просушите кисть. Однако есть очень деликатные кисточки из мягких натуральных волокон ( например , из белки), которым алкоголь может навредить. Для синтетических, а также жестких натуральных кистей обработка спиртом не опасна.Спирт — отличный антиперспирант. Для избавления от пятен на одежде и запаха пота протирайте спиртом наиболее потеющие места.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)