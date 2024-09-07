6 профессий прошлого, которые могут показаться странными сегодня

Цирюльник ранее был мастером на все руки.

1. Организатор оргий

В Древнем Риме оргии устраивали специально нанятые люди.

2. Похититель трупов

При мед.институтах в XIX веке держали внештатных похитителей трупов.

3. Чтец на производстве

Чтец на производстве.

4. Цирюльник

Цирюльник ранее был мастером на все руки.

5. Пинспоттер

До появления механизма кегли расставляли мальчишки.

6. Стучальщик

При церкви находился стучальщик.