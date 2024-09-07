6 профессий прошлого, которые могут показаться странными сегодня

Цирюльник ранее был мастером на все руки.
Все профессии нужны, все профессии важны…» - именно так говорится в известном стихотворении. Но, если оглянуться в прошлое, то для современного обывателя некоторые профессии могут показаться странными. В этом обзоре представлены нетривиальные виды занять, которые сейчас уже не востребованы.
1. Организатор оргий
В Древнем Риме оргии устраивали специально нанятые люди.
Люди Древнего Рима отнюдь не отличались целомудрием. Очень востребованной профессией считались устроители оргии. Именно они организовывали мероприятия для патрициев, разрабатывая сценарии и учитывая специфические вкусы каждого гостя.
2. Похититель трупов
При мед.институтах в XIX веке держали внештатных похитителей трупов.
Изучение анатомии в медицинских институтах требовало много «рабочего материала» или попросту трупов. А если есть спрос, то появится и предложение. При мед. институтах стали держать внештатных похитителей трупов, которые пробирались в морги и выносили оттуда покойников. Но спустя некоторое время это занятие приняло гипертрофированные формы: стали известны случаи намеренного убийства людей ради того, чтобы продать их для исследований.
3. Чтец на производстве
Чтец на производстве.
В наступлением промышленной революции на фабриках и заводах появилась, казалось бы, странная профессия как чтец. Т. к. работа в большинстве случаев была монотонной, многие засыпали на местах. Чтобы этого не происходило, людей развлекал чтец. Он громко читал книги или новости из газет.
4. Цирюльник
Цирюльник ранее был мастером на все руки.
Цирюльник несколько веков назад был не только парикмахером, но и на все руки мастером. К цирюльнику приходили не только подстригаться или брить бороду, но и вырывать зубы, избавляться от вшей, пускать кровь от любой болезни.
5. Пинспоттер
До появления механизма кегли расставляли мальчишки.
До появления кеглеустановочной машины кегли в боулинге приходилось расставлять вручную. Многие считали это занятие ниже своего достоинства, и поэтому на должность пинспоттеров привлекались мальчишки с улицы. За символическую плату они устанавливали кегли после каждого удара.
6. Стучальщик
При церкви находился стучальщик.
В Великобритании в XVIII при церквях официально была учреждена должность стучальщика. В его обязанности входило отпугивание собак, которые невзначай заходили в церковь. Также стучальщик выводил из зала не в меру шумных и капризных детей, дабы они не нарушали покой молящихся.
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