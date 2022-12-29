Фильмы, которые учат верить в себя

У каждой из нас бывают моменты, когда все валится из рук: увольнение с работы, разрыв отношений, неуверенность в себе, банальные ежедневные неудачи… В этот кризисный период ты можешь сделать две вещи: сдаться и пожалеть себя, либо собраться, утереть слезы и доказать всему миру, чего ты стоишь на самом деле. А помочь тебе в этом может просмотр одного из нижеприведенных фильмов — порция вдохновения и тот самый «волшебный пинок» прилагаются по умолчанию.
В погоне за счастьем
Герой Уилла Смита катится под откос: его работа не приносит денег, долги растут, маленький сын нуждается во внимании и обеспечении, жена, не выдержав всего этого, бросает их. Теперь перед отцом-одиночкой стоит задача: совершить невозможное, освоить новую профессию и таки добиться того, о чем всегда мечтал — успеха, благосостояния и, главное, счастья! И знаешь, что? Он таки это сделает, несмотря ни на что! Кстати, компанию Уиллу в «Погоне за счастьем» составил его сын, еще маленький Джейден — возможно, именно поэтому отношения сына и отца на экране получились такими трогательными и настоящими.
Побег из Шоушенка
Этот фильм, с Морганом Фрименом в главной роли, по праву считается классикой голливудского кинематографа и настоящим киношедевром. Герои знают, что, по сути, у них нет будущего, что жизнь — обречена, но при этом умудряются сохранить веру в себя и лучшее в людях. Во время просмотра ты будешь и плакать, и смеяться, но в конце концов поймешь — ОПУСКАТЬ РУКИ НЕЛЬЗЯ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
Достучаться до небес
Тиль Швайгер прекрасен, точка. Но это далеко не единственный аргумент, чтобы пересмотреть эту картину. Если сравнивать с предыдущей лентой, то в жизни героев этой картины все еще печальнее — они неизлечимо больны и осознают, что жить им осталось недолго. Тем не менее, они проживают этот непродолжительный срок так, как большинство из нас не проживает всей жизни — исполняют свои мечты, рискуют, плюют на мнение окружающих. Если ты думаешь, что у тебя все плохо и ничто не радует -включай «Достучаться до небес» прямо сейчас, он поможет тебе научиться ценить и смаковать каждый момент!
Маленькая мисс Счастье
Эта обаятельная девчушка в исполнении Эбигейл Бреслин ставит перед собой четкую цель и ничто (отсутствие данных, талантов и прочего, и никто (странные и очень разношерстные родственники) не смогут ей в этом помешать. Окей, возможно, победа в конкурсе красоты ей не достанется, но это ни на миг не пошатнет ее уверенности в своей уникальности. Глядя на свой круглый животик в зеркало, чудо-девочка в очках произносит: «Yup, still fabulous» («Мда, я по-прежнему непревзойденная») и мы всерьез считаем, что эту фразу стоит сделать своей ежедневной мантрой!
Жизнь в розовом цвете
История женщины-легенды, Эдит Пиаф, чью роль сыграла столь же непревзойденная Марион Котийяр. Талантливая, но не признанная, хрупкая, но невероятно сильная героиня борется за свое место под солнцем каждый божий день и…выигрывает даже в тех случаях, когда, казалось бы, исход предрешен. Этот фильм о силе духа — если ты не поняла, именно она и ничто другое, решает, как человек проживет свою жизнь, которая, к слову, дается нам только раз.
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