Фильмы, которые учат верить в себя

У каждой из нас бывают моменты, когда все валится из рук: увольнение с работы, разрыв отношений, неуверенность в себе, банальные ежедневные неудачи… В этот кризисный период ты можешь сделать две вещи: сдаться и пожалеть себя, либо собраться, утереть слезы и доказать всему миру, чего ты стоишь на самом деле. А помочь тебе в этом может просмотр одного из нижеприведенных фильмов — порция вдохновения и тот самый «волшебный пинок» прилагаются по умолчанию.



В погоне за счастьем

Побег из Шоушенка

Достучаться до небес

Маленькая мисс Счастье

Жизнь в розовом цвете