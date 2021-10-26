5 «звёздных» браков, которые просуществовали меньше года

Если двух людей привели на порог ЗАГСа чувства, то они, вполне естественно, мечтают о долгой и счастливой жизни вместе. Однако слишком часто браки бывают столь скоропалительны, что супруги с трудом могут выдержать несколько месяцев совместного существования. А среди знаменитостей и вовсе бывали случаи, когда брак распадался уже через несколько дней после официальной регистрации брака.
Майя Плисецкая и Марис Лиепа
Майя Плисецкая и Марис Лиепа. / Фото: www.liepa.ru
Знакомство Майи Плисецкой и Мариса Лиепы состоялось во время дней латвийского искусства в Москве. Вскоре после того, как знаменитая балерина увидела Мариса на сцене Большого театра, они приступили к совместным репетициям «Лебединого озера». Когда труппа Большого должна была отправиться на гастроли в Будапешт, Плисецкая решила, что за границей станет танцевать с Лиепой.
Майя Плисецкая и Марис Лиепа, балет Большого театра «Дон Кихот», 1968 год. / Фото: www.22-91.ru
Майя Плисецкая и Марис Лиепа, балет «Анна Каренина». / Фото: www.dancelib.ru
Она была очарована талантливым танцором. Балерину восхищало в нём всё то, что раздражало её коллег: прибалтийский акцент, невероятная трудоспособность и целеустремлённость. Когда в министерстве культуры отказались утверждать кандидатуру Мариса Лиепы, Плисецкая тут же решительно взяла за руку своего возлюбленного и повела его в ЗАГС. После получения заветного штампа в паспорте дали и разрешение на выезд супружеской четы в Будапешт.
Майя Плисецкая и Марис Лиепа. Сцена из балета «Спартак». / Фото: www.visualrian.ru
Правда, этот скоропалительный брак очень быстро распался. Роман, так быстро вспыхнувший между партнёрами по сцене, столь же быстро и угас. Официально они развелись через три месяца, а сам Марис говорил о том, что просуществовала их семья всего неделю. Два сильных и талантливых человека не смогли ужиться на одной территории. Впрочем, развод никогда не мешал им вдохновенно исполнять партии влюблённых. Марис Лиепа всегда говорил о Майе Плисецкой с восторгом. А об их браке и последующем разводе очень долго вообще знал лишь ограниченный круг людей.
Игорь Матвиенко и Джуна Давиташвили
Игорь Матвиенко и Джуна Давиташвили. / Фото: www.semicwetik.ru
По иронии судьбы, этот брак, продлившийся всего 24 часа, стал первым для композитора Игоря Матвиенко и последним для легендарной целительницы Джуны. Между супругами не было никаких романтических отношений и даже намёка на взаимную симпатию.
Бракосочетание Игоря Матвиенко и Джуны Давиташвили. / Фото: www.paraguas.ru
Просто в один из вечеров, когда в доме Джуны собралась очередная творческая тусовка, целительница поссорилась со своим братом. И назло ему решила выйти замуж. При этом предложение ей сделал Игорь Николаев, но сама она выбрала Матвиенко. Джуной в тот момент двигало желание выйти замуж назло брату, а Игорем Матвиенко - стремление сделать успешную карьеру благодаря связям и влиянию новоиспечённой супруги. Правда, сама целительница очень быстро исправила ошибку, подав на развод уже на следующий день после бракосочетания.
Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин
Бракосочетание Валерии Гай Германики и Вадима Любушкина. / Фото: www.life.ru
Режиссёр и танцор познакомились на проекте «Танцы со звёздами». Несмотря на то, что в паре они не работали, роман между ними был ярким, стремительным и страстным. Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин стали мужем и женой в июле 2015 года, а уже в январе был оформлен развод.
Валерия Гай Германика и Вадим Любушкин. / Фото: www.woman.ru
В качестве основной причины распада семьи Валерия Гай Германика называла отсутствие какой-либо поддержки со стороны супруга и его бесконечную ложь даже в мелочах. Несмотря на то, что Валерия во время развода была беременна, перспектива воспитывать теперь уже двоих детей самостоятельно её ничуть не пугала. Сама актриса и режиссёр назвала свой развод счастьем и освобождением.
Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов
Они были знакомы давно, пересекаясь на разных мероприятиях, однако во время съёмок новогоднего огонька между двумя исполнителями пробежала какая-то искра. Возможно, сказалось большое количество коньяка, который Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов пили после съемок без всякой меры. Но вскоре Белоусов позвонил своему продюсеру с сообщением о своей женитьбе на Ветлицкой.
Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов. / Фото: www.lichnosti.net
А через 10 дней, вернувшись с гастролей, он обнаружил дома записку от своей молодой жены, в которой она сообщала мужу о своей новой любви. Позже певица не раз говорила: этот брак был для неё чем-то вроде шутки. Однако друзья и знакомые Евгения Белоусова говорили о весьма болезненном отношении исполнителя к поступку Натальи. Он искренне переживал предательство своей молодой жены и несколько лет не мог даже думать о серьёзных отношениях с другой женщиной.
Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф
Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. / Фото: www.atvlog.ru
Прекрасная няня впервые вышла замуж за немецкого бизнесмена и, по словам её мужа, изначально была счастлива. Олафу Анастасия казалась настоящей тургеневской барышней, хрупкой и беззащитной. И он, совершенно очарованный, был готов бросить к ногам возлюбленной целый мир.
После их бракосочетания не прошло и года, а брак затрещал по всем швам.
Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф. / Фото: www.7days.ru
Они не стали склеивать разбитую тарелку, оформили развод. И лишь позже Олаф узнал о себе много нового. Заворотнюк обвиняла своего бывшего мужа в рукоприкладстве, в издевательствах и едва ли не во всех смертных грехах. Спустя много лет Олаф Шварцкопф нарушил обет молчания и попытался оправдать себя. По его словам, разочаровалась в нем Анастасия Заворотнюк после того, как поняла: у него нет несметных богатств и фамильных замков.
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