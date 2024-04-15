Как люди обживали самый маленький в мире остров

Скала Бишопа является практически самой западной точкой Англии.

Маяк Бишопа только кажется маленьким, на самом деле это огромная массивная конструкция.

Маяк Бишопа.

Маяк автоматизировали только в 1992 году.

Скала Бишопа является самым маленьким обжитым островом в мире.

Первый вариант маяка не выдержал сильных волн.

Первый вариант маяка.

Маяк на скале Бишопа.

Английский маяк.