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12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает


Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени

Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени

Во многих странах расположены сотни, а то и тысячи военных баз. Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени. Как выглядят сегодня заброшенные полигоны, секретные объекты и разведывательные установки - расскажет Novate.ru.

1. Радиолокационная станция НАТО, Италия


В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие / Фото: i.ytimg.com

В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие / Фото: i.ytimg.com

 

В 1956 году в разгар Холодной войны альянс построил радиосвязную станцию в Альпах на итальянской территории. Огромные тарелки должны были обнаруживать на дальних расстояниях воздушные, морские и наземные вражеские объекты. В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие.

2. Морские форты Маунселла, Великобритания


12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

Чтобы защитить британский флот, инженер Гай Манселл придумал форты для противовоздушной обороны / Фото: pbs.twimg.com

 

Во время Второй мировой немцы подрывали британский флот новым оружием - магнитными неконтактными минами, которые закладывались с помощью самолетов. Чтобы защитить британский флот, инженер Гай Манселл придумал форты для противовоздушной обороны. Объекты установили на мелководье рек Мерси и Темзы в 1942-1943 годах. Морские форты помогли сбить больше 20 вражеских самолетов и 30 крылатых ракет. В 60-х годах форты перестали функционировать.

3. Система противоракетной обороны «Сэйфгард», США


Военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара / Фото: reddit.com

Военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара / Фото: reddit.com

 

В 1975 году армия США создала в Северной Дакоте военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара. Гарантированные ответные действия должны были осуществляться как в заатмосферном, так и во внутриатмосферном пространстве. Комплекс проработал буквально день, а спустя полгода его законсервировали. Из-за перевооружения подводных ракетоносцев Конгресс США посчитал, что вкладывать деньги только в одну авиабазу слишком дорого.

4. Американская шпионская станция Field Station Berlin, Германия


Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг / Фото: lostscientist.com

Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг / Фото: lostscientist.com

 

Еще один военный объект, появившийся в годы Холодной войны. Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг, расположенной в Западном Берлине. Задачей военного объекта была слежка за ГДР, СССР и другими странами Варшавского договора. В 90-х годах, когда Германия объединилась, станция стала ненужной и ее покинули. Сегодня футуристичная РЛС - популярный объект, где проводят экскурсии.

5. Радиолокационная станция «Дуга», Украина


12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

Секретный объект работал с 1976 по 1989 год, а после взрыва на ЧАЭС его законсервировали / Фото: blog.nationalgeographic.org

 

«Дуга» - это советская загоризонтальная РЛС, которая помогала обнаруживать запуск межконтинентальных баллистических ракет на ранних этапах. Сверхмощные для того времени радары засекали цель на расстоянии 900-3000 км и могли буквально заглянуть за горизонт. Секретный объект работал с 1976 по 1989 год. После взрыва на ЧАЭС его законсервировали. Однако продолжать работать в Чернобыльской зоне отчуждения было невозможно, поэтому военные покинули «Дугу».

6. Город-призрак Вюнсдорф, Германия


После Второй мировой немецкий городок превратился в советский военный лагерь / Фото: fotojoin.ru

После Второй мировой немецкий городок превратился в советский военный лагерь / Фото: fotojoin.ru

 

После Второй мировой немецкий городок, где когда-то было стрельбище прусской армии и штаб-квартира Вермахта, превратился в советский военный лагерь. Во время штурма Берлина маршал Жуков организовал в Вюнсдорфе штаб, а после победы здесь разместили советские войска. Город стал запрещенным для въезда и оставался секретным объектом до 1994 года. Сегодня Вюнсдорф - город-призрак, где сохранился СССР тех времен в сердце Германии.

7. Полигон для ядерных испытаний, Австралия


На территории полигона прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила / Фото: media4.s-nbcnews.com

На территории полигона прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила / Фото: media4.s-nbcnews.com

 

В 1955-1963 годах в городке Маралинг проводились британские ядерные испытания. Полигон в центре страны был тщательно засекречен. На его территории прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила. Власти Австралии боролись с последствиями радиоактивных отходов вплоть до 2000-х годов и потратили на это 108 млн. долларов.

8. Акустические зеркала, Великобритания


12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

«Уши» концентрировали и усиливали звуковые волны самолетов, давая британским ВВС 15-минутную фору / Фото: lh3.googleusercontent.com

 

В 20-х годах в Туманном Альбионе на территории графства Кент появились бетонные «уши». Гигантские акустические зеркала диаметром 6 и 9 метров в форме параболы предназначались для предотвращения воздушных атак на ранних этапах. «Уши» концентрировали и усиливали звуковые волны самолетов, давая британским ВВС 15-минутную фору. Акустические зеркала использовались до 30-х годов, пока не был изобретен радар.

9. «Драконьи зубы», Италия-Австрия


12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

Укрепление состояло из 283 забетонированных деревянных столбов, увенчанных железными пиками / Фото: vseznaesh.ru

 

Противотанковый барьер на итальянско-австрийской границе построили в 1939 году. Укрепление состояло из 283 забетонированных деревянных столбов, увенчанных железными пиками. Суть барьера заключалась в препятствии продвижения танков и моторизованной пехоты, чтобы отправить их в ловушку и уничтожить противотанковым оружием. В военных целях укрепление так ни разу и не использовалось, а местные жители сравнивают сооружения с драконьими зубами. Сегодня через них проходит туристический маршрут.

10. Пороховой погреб №13, Россия


Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб / Фото: kfss.ru

Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб / Фото: kfss.ru

 

Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб, возведенный в 1912-1915 годах. Укрепленные сооружения выдерживали удары снарядами, надежно храня боеприпасы и взрывчатые вещества. В 2009 году военные оставили объект, а сегодня усилиями энтузиастов пороховой погреб превратился в музей.

11. Хохбункер, Германия


Сегодня здание используется в гражданских целях: там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница / Фото: tracesofwar.com

Сегодня здание используется в гражданских целях: там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница / Фото: tracesofwar.com

 

Hochbunker переводится с немецкого как «высокий бункер». Его построили в 1940 году в Гамбурге для защиты от воздушных атак антигитлеровской коалиции. За 300 дней немцы возвели один из самых больших бункеров в мире. В здании шириной 75 м, высотой 35 м и толщиной стен 3,5 м помещалось до 25 тысяч человек. В бункере даже был предусмотрен широкий проход для женщин с детьми и колясками. После войны Хохбункер хотели снесли, однако взрыв мог разрушить жилые районы. Сегодня здание используется в гражданских целях. Там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница.

12. Форты Пальмерстона, Великобритания-Ирландия


Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху / Фото: vseznaesh.ru

Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху / Фото: vseznaesh.ru

 

Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху для борьбы с французами. Во время Первой мировой их переквалифицировали в оборонительные станции. А позже и вовсе переделали в курорты, за исключением одного форта.

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12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

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12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробираетПодписаться на мой Instagram
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