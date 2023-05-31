12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени
Во многих странах расположены сотни, а то и тысячи военных баз. Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени. Как выглядят сегодня заброшенные полигоны, секретные объекты и разведывательные установки - расскажет Novate.ru.
1. Радиолокационная станция НАТО, Италия
В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие / Фото: i.ytimg.com
В 1956 году в разгар Холодной войны альянс построил радиосвязную станцию в Альпах на итальянской территории. Огромные тарелки должны были обнаруживать на дальних расстояниях воздушные, морские и наземные вражеские объекты. В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие.
2. Морские форты Маунселла, Великобритания
Чтобы защитить британский флот, инженер Гай Манселл придумал форты для противовоздушной обороны / Фото: pbs.twimg.com
Во время Второй мировой немцы подрывали британский флот новым оружием - магнитными неконтактными минами, которые закладывались с помощью самолетов. Чтобы защитить британский флот, инженер Гай Манселл придумал форты для противовоздушной обороны. Объекты установили на мелководье рек Мерси и Темзы в 1942-1943 годах. Морские форты помогли сбить больше 20 вражеских самолетов и 30 крылатых ракет. В 60-х годах форты перестали функционировать.
3. Система противоракетной обороны «Сэйфгард», США
Военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара / Фото: reddit.com
В 1975 году армия США создала в Северной Дакоте военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара. Гарантированные ответные действия должны были осуществляться как в заатмосферном, так и во внутриатмосферном пространстве. Комплекс проработал буквально день, а спустя полгода его законсервировали. Из-за перевооружения подводных ракетоносцев Конгресс США посчитал, что вкладывать деньги только в одну авиабазу слишком дорого.
4. Американская шпионская станция Field Station Berlin, Германия
Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг / Фото: lostscientist.com
Еще один военный объект, появившийся в годы Холодной войны. Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг, расположенной в Западном Берлине. Задачей военного объекта была слежка за ГДР, СССР и другими странами Варшавского договора. В 90-х годах, когда Германия объединилась, станция стала ненужной и ее покинули. Сегодня футуристичная РЛС - популярный объект, где проводят экскурсии.
5. Радиолокационная станция «Дуга», Украина
Секретный объект работал с 1976 по 1989 год, а после взрыва на ЧАЭС его законсервировали / Фото: blog.nationalgeographic.org
«Дуга» - это советская загоризонтальная РЛС, которая помогала обнаруживать запуск межконтинентальных баллистических ракет на ранних этапах. Сверхмощные для того времени радары засекали цель на расстоянии 900-3000 км и могли буквально заглянуть за горизонт. Секретный объект работал с 1976 по 1989 год. После взрыва на ЧАЭС его законсервировали. Однако продолжать работать в Чернобыльской зоне отчуждения было невозможно, поэтому военные покинули «Дугу».
6. Город-призрак Вюнсдорф, Германия
После Второй мировой немецкий городок превратился в советский военный лагерь / Фото: fotojoin.ru
После Второй мировой немецкий городок, где когда-то было стрельбище прусской армии и штаб-квартира Вермахта, превратился в советский военный лагерь. Во время штурма Берлина маршал Жуков организовал в Вюнсдорфе штаб, а после победы здесь разместили советские войска. Город стал запрещенным для въезда и оставался секретным объектом до 1994 года. Сегодня Вюнсдорф - город-призрак, где сохранился СССР тех времен в сердце Германии.
7. Полигон для ядерных испытаний, Австралия
На территории полигона прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила / Фото: media4.s-nbcnews.com
В 1955-1963 годах в городке Маралинг проводились британские ядерные испытания. Полигон в центре страны был тщательно засекречен. На его территории прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила. Власти Австралии боролись с последствиями радиоактивных отходов вплоть до 2000-х годов и потратили на это 108 млн. долларов.
8. Акустические зеркала, Великобритания
«Уши» концентрировали и усиливали звуковые волны самолетов, давая британским ВВС 15-минутную фору / Фото: lh3.googleusercontent.com
В 20-х годах в Туманном Альбионе на территории графства Кент появились бетонные «уши». Гигантские акустические зеркала диаметром 6 и 9 метров в форме параболы предназначались для предотвращения воздушных атак на ранних этапах. «Уши» концентрировали и усиливали звуковые волны самолетов, давая британским ВВС 15-минутную фору. Акустические зеркала использовались до 30-х годов, пока не был изобретен радар.
9. «Драконьи зубы», Италия-Австрия
Укрепление состояло из 283 забетонированных деревянных столбов, увенчанных железными пиками / Фото: vseznaesh.ru
Противотанковый барьер на итальянско-австрийской границе построили в 1939 году. Укрепление состояло из 283 забетонированных деревянных столбов, увенчанных железными пиками. Суть барьера заключалась в препятствии продвижения танков и моторизованной пехоты, чтобы отправить их в ловушку и уничтожить противотанковым оружием. В военных целях укрепление так ни разу и не использовалось, а местные жители сравнивают сооружения с драконьими зубами. Сегодня через них проходит туристический маршрут.
10. Пороховой погреб №13, Россия
Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб / Фото: kfss.ru
Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб, возведенный в 1912-1915 годах. Укрепленные сооружения выдерживали удары снарядами, надежно храня боеприпасы и взрывчатые вещества. В 2009 году военные оставили объект, а сегодня усилиями энтузиастов пороховой погреб превратился в музей.
11. Хохбункер, Германия
Сегодня здание используется в гражданских целях: там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница / Фото: tracesofwar.com
Hochbunker переводится с немецкого как «высокий бункер». Его построили в 1940 году в Гамбурге для защиты от воздушных атак антигитлеровской коалиции. За 300 дней немцы возвели один из самых больших бункеров в мире. В здании шириной 75 м, высотой 35 м и толщиной стен 3,5 м помещалось до 25 тысяч человек. В бункере даже был предусмотрен широкий проход для женщин с детьми и колясками. После войны Хохбункер хотели снесли, однако взрыв мог разрушить жилые районы. Сегодня здание используется в гражданских целях. Там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница.
12. Форты Пальмерстона, Великобритания-Ирландия
Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху / Фото: vseznaesh.ru
Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху для борьбы с французами. Во время Первой мировой их переквалифицировали в оборонительные станции. А позже и вовсе переделали в курорты, за исключением одного форта.
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