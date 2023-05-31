12 заброшенных военных объектов, при взгляде на которые дрожь пробирает

Какие-то объекты периодически закрывают, переориентируют, а некоторые просто бросают на растерзание времени

1. Радиолокационная станция НАТО, Италия

В 1996 году базу деактивировали, и сегодня посмотреть на проржавевшие конструкции могут все желающие / Фото: i.ytimg.com

2. Морские форты Маунселла, Великобритания

Чтобы защитить британский флот, инженер Гай Манселл придумал форты для противовоздушной обороны / Фото: pbs.twimg.com

3. Система противоракетной обороны «Сэйфгард», США

Военный комплекс для защиты позиций ядерного оружия на случай вражеского удара / Фото: reddit.com

4. Американская шпионская станция Field Station Berlin, Германия

Радиолокационную станцию перехвата построили в 60-х годах на горе Тойфельсберг / Фото: lostscientist.com

5. Радиолокационная станция «Дуга», Украина

Секретный объект работал с 1976 по 1989 год, а после взрыва на ЧАЭС его законсервировали / Фото: blog.nationalgeographic.org

6. Город-призрак Вюнсдорф, Германия

После Второй мировой немецкий городок превратился в советский военный лагерь / Фото: fotojoin.ru

7. Полигон для ядерных испытаний, Австралия

На территории полигона прошло семь испытаний оружия, из-за которых на материке осело до 27 килотонн тротила / Фото: media4.s-nbcnews.com

8. Акустические зеркала, Великобритания

«Уши» концентрировали и усиливали звуковые волны самолетов, давая британским ВВС 15-минутную фору / Фото: lh3.googleusercontent.com

9. «Драконьи зубы», Италия-Австрия

Укрепление состояло из 283 забетонированных деревянных столбов, увенчанных железными пиками / Фото: vseznaesh.ru

10. Пороховой погреб №13, Россия

Во Владивостоке на острове Русский располагается 13-й пороховой погреб / Фото: kfss.ru

11. Хохбункер, Германия

Сегодня здание используется в гражданских целях: там есть клубы, бары, магазины и даже гостиница / Фото: tracesofwar.com

12. Форты Пальмерстона, Великобритания-Ирландия

Группа фортовых сооружений на границе Великобритании и Ирландии была построена еще в викторианскую эпоху / Фото: vseznaesh.ru