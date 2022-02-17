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10 гениальных советов по использованию мёда не по прямому назначению

10 гениальных советов по использованию мёда не по прямому назначению

«Мёд если есть, то его сразу нет» - тайну его стремительного исчезновения не смог разгадать даже самый главный сладкоежка Винни-Пух, но мы догадываемся, куда так бесследно испаряется это вкуснейшее лакомство. Не удивительно, что все так любят мёд, включая медведей, ведь он такой вкусный и полезный.

Конечно, лучше всего кушать эту сладость с хлебом и блинчиками или просто есть ложкой прямо из банки (слышал так вкуснее), но помимо прямого назначения этот ценнейший продукт можно использовать и в бытовых и косметических целях. Как? Читайте далее!

Для лечения перхоти

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Мед славится противогрибковым действием. Добавьте его в шампунь или регулярно втирайте в кожу головы и навсегда забудьте о "белой пыли" на плечах и неприятном зуде.

Как использовать: разведите 1 столовую ложку меда с чайной ложкой воды и втирайте эту смесь в кожу головы в течение 2 минут. Оставьте на 2 часа, затем смойте теплой водой. Повторяйте 1 раз в 2 дня.

Для лечения похмелья

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Намечается крупная вечеринка, а утром вам обязательно нужно быть в форме? Утром после праздника первым делом заварите себе целебный чай с медом и имбирем, который буквально вдохнет в вас жизнь. Фруктоза меда помогает ускорить метаболизм алкоголя, а имбирь успокаивает раздражение органов пищеварения и снимает тошноту.

Как использовать: залейте кипятком небольшой кусочек имбиря и дайте ему настояться 10–15 минут. В слегка остывший чай добавьте 1–2 чайных ложки меда и выпейте натощак.

Для очищения кожи

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Домашний медовый скраб — нестареющий секрет красоты, доставшийся нам еще от прабабушек. Абразивные компоненты могут меняться (начиная от молотого кофе и заканчивая содой), однако мед всегда составляет густую, питательную основу большинства рецептов. ТакиеА скрабы замечательно отшелушивают кожу, удаляя омертвевшие клетки и спасая при тусклом цвете лица.

Как использовать: смешайте 2 столовые ложки меда с 1 чайной ложкой соды. Слегка сбрызните кожу водой и круговыми движениями нежно протрите скрабом. Тщательно смойте теплой водой.

Для заживления шрамов и растяжек

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Мед поможет заживить и осветлить красные рубцы, оставшиеся на коже. А его противовоспалительные и антибактериальные соединения ускоряют регенерацию кожи, способствуя скорейшему заживлению и рассасыванию рубца.

Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой кокосового или оливкового масла. Нанесите на проблемную зону и круговыми движениями кончиками пальцев помассируйте в течение 1–2 минут. Наложите поверх горячее полотенце и оставьте до остывания. Повторяйте ежедневно.

Для лечения акне

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Надоели непрекращающиеся прыщи? Оставьте эту проблему для меда, ведь его бактерицидные и увлажняющие компоненты идеально подходят для лечения акне. А противовоспалительные соединения успокоят раздражения и снимут покраснение.

Как использовать: нанесите мед локально на проблемные места, оставьте на 15–20 минут, затем смойте теплой водой. Также аналогичным образом медом можно смягчать и увлажнять пересушенные участки кожи, возникающие после использования агрессивных средств против акне.

Для увлажнения кожи

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Мед — это замечательное увлажняющее средство, дарованное нам природой. Он усиливает проникновение влаги и воздуха в кожу и сохраняет их в глубоких слоях дермы. Именно это мы ощущаем, когда говорим о том, что наша кожа "напитана влагой".

Как использовать: нанесите 1 чайную ложку меда на лицо, оставьте на 15–20 минут, смойте теплой водой. Попробуйте маску с медом и авокадо против морщин: смешайте 1 чайную ложку меда с мякотью половины спелого авокадо, нанесите на кожу лица, оставьте на 15–20 минут, затем смойте.

Для смягчения кутикулы

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Потрескавшаяся, пересохшая кутикула не только неопрятно выглядит, но и представляет опасность для здоровья, увеличивая шанс занести грибковую или бактериальную инфекцию. Натуральный мед богат питательными веществами и ферментами, хорошо увлажняет и смягчает грубую кожу — ваши ногти скажут вам спасибо.

Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой натурального яблочного уксуса и кокосового масла. Втирайте в кутикулу каждый день, оставьте на 10 минут и смойте.

Для лечения ожогов

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Оказывается, по всему миру используют мед в качестве эффективного средства для заживления ожогов. Он не только успокаивает и ускоряет регенерацию тканей, но и оказывает бактерицидный эффект, предотвращая возникновение инфекций.

Как использовать: смажьте тонким слоем меда бытовой или солнечный ожог и обновляйте по мере впитывания.

Для лечения аллергии

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Хотя этот способ не до конца изучен, многие люди положительно отзываются о таком способе лечения сезонной аллергии. Считается, что небольшая доза пыльцы, содержащаяся в меде, помогает стимулировать иммунитет, уменьшая аллергическую реакцию. Убедитесь, что вы используете мед, собранный в вашей местности, так как именно в нем будет содержаться пыльца-аллерген.

Как использовать: ешьте по 2–3 чайных ложки меда каждый день и внимательно следите за самочувствием.

Для лечения кашля и смягчения горла

как ещё использовать мёд, использование мёда не по прямому назначению

Бактерицидные, жаропонижающие и противовоспалительные свойства меда не оставят ни одного шанса раздраженному горлу, кашлю или первым признакам простуды. Такое домашнее лекарство стоит копейки, абсолютно безопасно для детей и проверено поколениями по всему свету.

Как использовать: смешайте 1–2 столовые ложки меда с соком одного лимона и выпейте, подержав немного во рту.

 

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