Могут ли камни менять цвет?

Позже науке стали известны и другие минералы-хамелеоны. Тугтупит, бледно-розовый камень, становится ярким под воздействием коротких ультрафиолетовых волн или сильного солнечного света. А сподумен — розовым или сиреневым под воздействием высокоэнергичной радиации. Алмазы-хамелеоны оливкового цвета, если полежат в темноте день-два или если их слегка нагреют, могут временно меняться — стать желто-золотистыми. Аметисты из Глоуба, штат Аризона, и некоторые топазы цвета шерри способны и вовсе терять окрас на солнце — в отличие от других камней, процесс в этих камнях необратим. Белый барит из Иллинойса станет голубым, а желтый барит под ультрафиолетовым освещением — зеленым.