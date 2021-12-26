Эта пятилетняя девочка ловко вживается в образы темнокожих женщин, вошедших в историю

Роза Паркс - общественный деятель, борец за права чернокожих. Автор: Cristi Smith-Jones.
Чтобы почтить память чёрнокожих женщин, вошедших в историю, а так же выразить дань уважения и восхищения, фотограф Кристи Смит-Джонс (Cristi Smith-Jones) и её пятилетняя дочь Лола создали замечательный фотосет, в котором девочка (не без помощи своей мамы) ловко вживается в каждый образ.
Помимо костюмов и аксессуаров, созданных специально для съёмки, немаловажную роль сыграло настроение Лолы, которая, проникнувшись историей каждой героини, максимально точно передала их настроение и выражение лица на снимках, чтобы соответствовать выбранным образам. А, по словам мамы девочки, она хотела обратить внимание дочери на то, что, по сути, для достижения целей и успехов, цвет кожи не имеет значения, ведь, прежде всего, всё зависит от самого человека и его сила воли.
Гарриет Табмен
Американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США.
Лола в образе Гарриет Табмен. Автор: Cristi Smith-Jones.
Коретта Скотт Кинг
Одна из первых афроамериканских баптистских деятелей, выступала против дискриминации сексуальных меньшинств в стране.
Лола в образе Коретты Скотт Кинг. Автор: Cristi Smith-Jones.
Майя Энджелоу
Майя Энджелоу (настоящее имя Маргарит Энн Джонсон) — американская писательница и поэтесса. Её перу принадлежит семь автобиографий, пять книг очерков, несколько сборников стихов.
Лола в образе Майи Энджелоу. Автор: Cristi Smith-Jones.
Нина Симон
Нина Симоон (настоящhttp://funhere.ru/?p=19616ее имя Юнис Кэтлин Уэймон) — американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица.
Лола в образе Нины Симон. Автор: Cristi Smith-Jones.
Руби Нелл Бриджес Холл
Первый афроамериканский ребёнок, посещавший школу для белых в южных штатах Соединённых Штатов Америки.
Лола в образе Руби Бриджес. Автор: Cristi Smith-Jones.
Бесси Колман
Первая чернокожая лётчица США.
Лола в образе Бесси Колман. Автор: Cristi Smith-Jones.
Ширли Анита Сент Хилл Чисхолм
Американский политик, кандидат в президенты США на выборах 1972 года.
Лола в образе Ширли Чисхолм. Автор: Cristi Smith-Jones.
Жозефина Бейкер
Американо-французская танцовщица, певица и актриса. В её честь назван кратер Бейкер на Венере.
Лола в образе Жозефины Бейкер. Автор: Cristi Smith-Jones.
Соджорнер Трут
Американская аболиционистка и феминистка, рождённая в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?», произнесённой в 1851 году.
Лола в образе Соджорнер Трут. Автор: Cristi Smith-Jones.
Анджела Ивонна Дэвис
Американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения за права заключённых.
Лола в образе Анджелы Дэвис. Автор: Cristi Smith-Jones.
Мэй Кэрол Джемисон
Врач и бывший астронавт НАСА[1]. Она стала первой афроамериканкой, совершившей полёт в космос, отправившись на орбиту на борту шаттла «Индевор» в сентябре 1992 года.
Лола в образе Мэй Джемисон. Автор: Cristi Smith-Jones.
Мисти Коупленд
В 2015 она стала первой примой-балериной Американского театре балета.
Лола в роли Мисти Коупленд. Автор: Cristi Smith-Jones.
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