Катастрофы, которые человек создал своими руками

Кажется, человек с самого своего появления на Земле только и делает, что пытается ее уничтожить. Каждый из этих снимков – свидетельство, рассказывающее об одной из ужасных катастроф, которые произошли по вине человека.
Разлив нефти в Мексиканском заливе
В 2011 году в Мексиканский залив по вине компании ВР вылилось около 8 миллионов тонн сырой нефти. Эта катастрофа считается самым крупным в истории экологическим бедствием региона. В ней погибли десятки тысяч животных и птиц. До сих пор люди не сумели полностью ликвидировать последствия катастрофы.
Химические отходы в Лав-Канале
Химическая компания Hooker Chemical долгие годы, занимаясь производством бытовой химии, просто сливала токсичные отходы в ближайшую канаву. После чего, засыпав канаву землей, продала территорию строительной компании для возведения нового города. Страшные последствия строительства на ядовитых отходах выяснились годы спустя, когда выяснилось, что около трети жителей нового города Лав-Канал страдают белокровием.
Болезнь Минаматы
Болезнь Минаматы – одна из немногих болезней, созданных человечеством. Ее происхождение – следствие работы японской химической компании, работавшей на острове Кюсю и сбрасывавшей в воду отходы с соединениями ртути. В результате пострадали около 2000 человек, симптомы которых включали сильные боли, глухоту и паралич. Через некоторое время их состояние было описано врачами и получило название «синдром Минаматы». А вот лечения от болезни так и не нашли: врачи смогли лишь подавлять симптомы.
Электронная свалка в Гуйю
В городе Гуйю в китайской провинции Гуандун находится одна из самых больших электронных свалок в мире. Ученые бьют тревогу, указывая на недопустимо высокий уровень загрязнения воздуха и воды вредными химическими соединениями. Но свалка в Гуйю лишь растет: со всего мира сюда везут старую технику – от радиоприемников до лэптопов.
Взрыв на атолле Бикини
Операция «Кастл Браво» – под таким названием в марте 1954-го на атолле Бикини прошло крупнейшее в истории США испытание ядерного оружия. Не считая вреда, нанесенного атмосфере и водам мирового океана, оно стало смертельным для жителей близлежащих Маршалловых островов: их эвакуировали лишь через двое суток после взрыва, и многие успели подвергнуться смертельному воздействию радиации.
Разлив нефти в Персидском заливе
В 1990-е, в ходе войны США в Ираке, оборонявшиеся вылили в Персидский залив около 8 миллионов тонн нефти, чтобы задержать американские войска. С военной точки зрения попытка не удалась. Сто еще хуже, она привела к одной из крупнейших экологических катастроф на Ближнем Востоке, последствия которой сказываются до сих пор.
Взрыв в Цзилине
В 2005 году в результате взрыва на химическом заводе в Цзилине, на северо-востоке Китая, в воду и атмосферу оказалось выброшено более 100 тонн опасных химических отходов. Десятки людей погибли и получили ранения, больше 10 тысяч человек были эвакуированы. Последствия химического заражения до сих пор негативно сказываются на здоровье жителей региона.
Химическая катастрофа в Севезо
В июне 1976 года на заводе в итальянском городе Севезо, производившем опасное вещество трихлорфенол, произошла авария. В результате в воздух вырвалось ядовитое облако диоксина. Последствия были ужасны. Более 3000 животных на ближайших фермах погибли, еще около 80 тысяч были уничтожены, так как их мясо было уже непригодно в пищу. Воздействию газа подверглись больше 100 тысяч человек, а несколько десятков беременных женщин сделали аборты, чтобы не подвергать нерожденных детей риску мутаций.
Катастроа в Капруне
В 2000 году в австрийском поселке Капрун произошла катастрофа на горном фуникулере, считавшемся самым безопасным в мире. Въехав в туннель, поезд загорелся и остановился. Большинству пассажиров удалось выбраться из вагонов, однако ядовитый дым от горящей синтетики убил и тех, кто не сумел вовремя выйти из фуникулера, и тех, кто шел по туннелю, пытаясь найти спасение. Из 161 человека выжили лишь 12. Дополнительными жертвами стали контролер и пассажир встречного поезда и трое пассажиров, ожидавших поезда на верхней станции, также задохнувшихся в дыме пожара.
Пожар в Аль-Мишрак
Пожар на заводе по производству серы в иракском Аль-Мишраке, произошедший в 2003 году, привел к крупнейшему в истории выбросу в воздух ядовитого диоксида серы. От химического отравления пострадали тысячи людей, включая как местных жителей, так и американских военных. Весь урожай на окрестных полях был потерян. К счастью, диоксид серы не вызывает долгосрочных последствий, так что потери оказались единовременными.
Голодомор на Украине
Одна из известнейших гуманитарных катастроф в СССР сталинской эпохи, в результате которой в начале 1930-х годов плодороднейшую Украину охватил голод, погубивший около 4 миллионов человек.
Выброса цианида в Байя-Маре
В 2000 году в румынском городе Байя-Маре прорвало дамбу, удерживавшую промышленные стоки местного химического предприятия. В результате 20 тысяч кубометров загрязненной цианидом воды попали в Тиссу и Дунай. В результате произошла массовая гибель растений и животных как в самих реках, так и на прилегающих территориях. Катастрофа в Байя-Маре считается крупнейшим экологическим бедствием в современной Европе.
Катастрофа в Бхопале
Утечка ядовитого газа с химического завода в Блопале, Индия, случившаяся в 1984 году, до сих пор считается крупнейшей по числу жертв техногенной катастрофой в истории человечества. 3000 человек погибли только в день аварии от острого отравления, еще более 15 тысяч, по подсчетам врачей, умерли от последствий химического заражения в считанные месяцы. Более миллиона человек из-за бхопальской катастрофы потеряли здоровье, многие лишились зрения. Причины аварии до сих пор неизвестны.
Чернобыльская катастрофа
До сих пор последствия взрыва на атомной станции в Чернобыле, случившегося в апреле 1986-го, сказываются в трех странах – России, Украине и Беларуси. Генетически обусловленные заболевания и злокачественные опухоли у подвергшихся облучению, десятки тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома, огромные опустевшие территории – все это еще долго будет напоминать о катастрофе в Чернобыле.
Лондонский смог 1952 года
В 1952 году теплая и безветренная погода привела к беспрецедентному скоплению ядовитого дыма над британской столицей. В результате страшного смога 1952 года более 4000 человек погибло, более 100 тысяч столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Смог стал результатом отсутствия системной экологической политики. Лишь после него Британия стала принимать меры для предотвращения подобных катастроф.
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