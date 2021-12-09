10 человек, готовых на всё, лишь бы выглядеть, как знаменитости

Десятки пластических операций, чтобы стать похожими на своих кумиров.
Стилисты и психологи всего мира сходятся в одном: нужно научиться принимать себя таким как есть, научиться подчеркивать свои достоинства, и вести здоровый образ жизни. Но некоторые люди предпочитают вкладываться в пластическую хирургию: в конце концов, зачем рисковать, пытаясь найти какого-то иллюзорного "себя," если знаменитые люди уже доказали, что их внешность однозначно выигрывает по сравнению с "обычными людьми". В нашей подборке 10 человек, которые потратили десятки и сотни тысяч долларов/евро на то, чтобы изменить свою внешность и быть похожими на знаменитостей.
Пикси Фокс: Джессика Рэббит
Пикси Фокс после многочисленных операций.
Pixee Fox: Jessica Rabbit.
Эта 25-летняя девушка потратила более $120 000, чтобы стать похожей на героиню мультфильма Джессику Рэббит. Пикси Фокс (Pixee Fox) удалила целых шесть ребер, чтобы стать обладательницей супер-тонкой талии. Более того, она организовала сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы оплатить свои операции, мотивируя это тем, что ее цель "воплотить утрированную красоту и женственность прекрасной героини мультфильма." При этом находится немало людей, готовых дать ей безвозмездно деньги на воплощение ее мечты.
Тоби Шелдон: Джастин Бибер.
Тоби Шелдон держит портрет своего кумира.
Toby Sheldon: Justin Bieber.
Несмотря на то, что Тоби Шелдон (Toby Sheldon) был на 14 лет старше Джастина Бибера, он все равно потратил около $100 000 на то, чтобы стать похожим на своего кумира. Несколько раз он появлялся на телевидении, рассказывая о проделанной работе пластического хирурга со своей внешностью. Летом 2015 года парень, которому на тот момент было уже 35 лет, был найден в отеле мертвым. Как показало следствие, он умер от передозировки наркотиками.
Ромарио Дос Сантос Альвес: Халк
Бразилец решил стать таким же мускулистым, как и Халк.
Romario Dos Santos Alves: The Hulk
Несмотря на то, что внешность Халка, мягко выражаясь, далека от привлекательной, все равно нашелся такой человек, который захотел быть на него похожим. Слава богу, Ромарио (Romario Dos Santos Alves) из Бразилии не захотел становиться зеленым, а остановился только на чрезмерной мускульной массе, но и в этом он не смог остановиться вовремя и довел дело до комичного. Чтобы нарастить мышцы, парень ввел в них запрещенное вещество синтол. Сейчас мышцы Ромарио находятся в таком состоянии, что большинство врачей опасаются, как бы это не привело к ампутации конечностей, но Ромарио доволен своим видом.
Микки Джей: Майкл Джексон
Микки Джей намеренно изменила свою внешность, чтобы выступать, как воплощение знаменитого певца.
Mikki Jay: Michael Jackson.
Британка Микки Джей (Mikki Jay) потратила около 8 000 фунтов (около $11000) на коррекцию подбородка, два импланта в скулы и две операции на носу, чтобы выглядеть, как Майкл Джексон. Впрочем, все эти изменения уже наверняка окупила, так как Микки Джей регулярно выступает с песнями Джексона как первая и единственная женская "версия" знаменитого певца.
Донна "Мари" Трего: Леди Гага
Донна Трего превратила себя в копию знаменитой певицы.
Donna 'Marie' Trego: Lady Gaga
Леди Гага, безусловно, эксцентричная знаменитость, и от ее фанатов также можно ожидать чего угодно, но вряд ли кто-то может сравниться с Донной "Мари" Трего (Donna 'Marie' Trego). Эта 37-летняя женщина потратила 60 000 евро на то, чтобы стать похожей на Леди Гагу, и теперь разъезжает по Европе с концертами, исполняя песни знаменитой певицы.
Сельсо Сантебаньес, Родриго Альвес и Джастин Джедлика: Кен, бойфренд Барби
Celso Santebanes.
Rodrigo Alves.
Justin Jedlica.
Не один, не два, а по крайней мере три мужчины решились перекроить свою внешность, чтобы стать похожими на знаменитую куклу Кена - парня Барби. Ринопластика, импланты в скулы, подбородок, удаление ребер, инъекции в мышцы - всем этим "грешат" все трое "Кенов." Более того, бразилей Сельсо Сантебаньес, который не только работает моделью, но и ведет собственное телешоу, теперь начал выпуск собственной куклы, которая изображает не Кена, а его, Сельсо. Теперь осталось подождать, не найдется ли желающий скопировать куклу, которая изображает парня, который скопировал куклу...
Сахар Табар: Анджелина Джоли
19-летняя Сахар Табар.
Иранка уверена, что выглядит точно, как Анджелина Джоли.
Sahar Tabar: Angelina Jolie.
Фотографии этой иранки недавно поразили весь Интернет. Трудно поверить, но Сахар Табар (Sahar Tabar) всего 19 лет, и к этому возрасту она перенесла уже более 50 пластических операций. По мнению Сахар, сейчас она выглядит "как две капли воды" похожей на Анджелину Джоли. Пользователи Интернета сходятся во мнении, что девушка больше похожа на героиню мультфильма Тима Бертона "Труп Невесты." Девушка весит около 40 килограмм, часто надевает голубые контактные линзы и обильно пользуется косметикой. В ее представлении она прекрасна, а все негативные комментарии - это просто результат зависти.
Джордан Джеймс Парк: Ким Кардашян
Джордан уверен, что он выглядит, как суперзвезда.
Jordan James Parke: Kim Kardashian.
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