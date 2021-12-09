10 человек, готовых на всё, лишь бы выглядеть, как знаменитости

Десятки пластических операций, чтобы стать похожими на своих кумиров.

Пикси Фокс: Джессика Рэббит

Пикси Фокс после многочисленных операций.

Pixee Fox: Jessica Rabbit.

Тоби Шелдон: Джастин Бибер.

Тоби Шелдон держит портрет своего кумира.

Toby Sheldon: Justin Bieber.

Ромарио Дос Сантос Альвес: Халк

Бразилец решил стать таким же мускулистым, как и Халк.

Romario Dos Santos Alves: The Hulk

Микки Джей: Майкл Джексон

Микки Джей намеренно изменила свою внешность, чтобы выступать, как воплощение знаменитого певца.

Mikki Jay: Michael Jackson.

Донна "Мари" Трего: Леди Гага

Донна Трего превратила себя в копию знаменитой певицы.

Donna 'Marie' Trego: Lady Gaga

Сельсо Сантебаньес, Родриго Альвес и Джастин Джедлика: Кен, бойфренд Барби

Celso Santebanes.

Rodrigo Alves.

Justin Jedlica.

Сахар Табар: Анджелина Джоли

19-летняя Сахар Табар.

Иранка уверена, что выглядит точно, как Анджелина Джоли.

Sahar Tabar: Angelina Jolie.

Джордан Джеймс Парк: Ким Кардашян

Джордан уверен, что он выглядит, как суперзвезда.

Jordan James Parke: Kim Kardashian.