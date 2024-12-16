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Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Многочисленные исследования доказывают несомненную пользу утренних тренировок. После таких занятий у вас повысится уровень энергии, а сконцентрироваться на рабочих задачах в течение дня будет гораздо проще.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Кроме того, психологи из Университета Дьюка недавно опубликовали работу, согласно которой ежедневные утренние тренировки укрепляют нервную систему — а значит, берегут вас от стресса и затяжной депрессии. Все еще не можете заставить себя вылезти из теплой постели пораньше? Мы поможем.



Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Тревожная сумка


Собирайте спортивную сумку с вечера и поставьте ее на видное место. Во-первых, это сэкономит время утром. Во-вторых, не пойти в зал будет уже просто стыдно — вы будете чувствовать, что обманываете сами себя, ведь сумка-то вот она, готовая к делу!

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Правильный завтрак


Еще одно вечернее дело — приготовление правильного завтрака. Что бы там не писали модные журналы, тренировка на голодный желудок влияет на обмен веществ плохо. Лучше всего будет сделать легкий перекус: небольшой сэндвич с цельнозерновым хлебом или ягодный смузи.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Правильные мысли


Тренируйте не только тело, но и разум. Осознанность — вот рецепт успеха и дисциплины. Лень выходить из дома? Так напомните себе, как круто будете себя чувствовать уже после тренировки. Заряда энергии после утренних занятий хватает на весь день, кроме того, позанимавшись с утра, вы будете ощущать, что уже многое сделали — а это довольно приятно.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Дружеская поддержка


Проще всего выходить на тренировку не в одиночестве, а с парой друзей. Каждый из вас будет знать, что есть конкретное время, пропускать которое не комильфо. Добровольно принятые обязательства помогут вам встать с утра и быстро выйти из дома, не раздумывая особо, хотите вы того, или нет.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Стимул для тренировки


Вы не будете откладывать утренние тренировки, если будете знать все плюсы. До 13 часов наш организм настроен на сжигание энергетических запасов, жира в том числе. Получасовой тренировки будет достаточно, чтобы запустить механизм повышения метаболизма — днем и вечером такого результата достигнуть будет уже сложнее.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Голодный вечер


Постарайтесь не переедать вечером. По хорошему, лучше и вовсе отказаться от «нормального» ужина в пользу легкого овощного салата. К утру организм уже сам почувствует голод и проснуться будет гораздо легче.

Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Наймите тренера


И самый элементарный способ побороть утреннюю лень мы оставили напоследок. Просто наймите персонального тренера и заплатите ему заранее. Захотите ли вы «просыпать» собственные деньги? Вряд ли.

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