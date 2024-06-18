Балерины у себя в спальне

Фотопроект фотографа Демона Далена показывает, как живут балерины в своих квартирах в Нью-Йорке. Все снимки были сделаны в спальнях девушек, а сами они застыли в балетных па, но не одетые в балетную пачку, а в пижамах, нижнем белье и прочей домашней одежде.











Элина Миеттинен родилась в России, прожила большую часть жизни в Финляндии и в настоящее время проживает со своим мужем в однокомнатной квартире на Манхэттене.

Ингрид Сильва родилась в Бразилии, а сейчас живет в двухкомнатной квартире вместе со своим французским бульдогом . Кассандра Тренари, солистка Американского театра балета. Родилась в Грузии, а сейчас живет в однокомнатной квартире на Манхэттене со своим мужем.Эбони Уильямс живет в Нью-Йорке и работает в шоу-балете Бейонсе . Зонгжинг Фанг из Шанхая живет в студии в Манхэттене и танцует в Американском театре балета.Даниелла Шульц – танцовщица в Метрополитен-опера живет в коммунальной квартире в Бруклине.Скайлар Брандт проживает на в Манхэттене и работает в Американском театре оперы.Кэтрин Борен из Далласа живет в студии на Манхэттене. Танцует в Американском театре оперы.Камиль Ворман — внештатный танцор. Живет на Манхэттене в террасе на крыше.Девон Теушер из Американского театра балета.Екатерина Харлин из Нью-Йорка, проживающая в трехкомнатной квартире на Манхэттене.Ревекка Летч, внештатный танцор театра . Елис Кинг, танцор The Works and Alpha Omega Theatrical Dance Company.Стефани Рае Уилльямз — танцор в театре танца Гарлема.Стефани Лоу. Танцовщица в мюзикле «Король и я».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)