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Балерины у себя в спальне

Фотопроект фотографа Демона Далена показывает, как живут балерины в своих квартирах в Нью-Йорке. Все снимки были сделаны в спальнях девушек, а сами они застыли в балетных па, но не одетые в балетную пачку, а в пижамах, нижнем белье и прочей домашней одежде.

Балерины у себя в спальне

Балерины у себя в спальне

Элина Миеттинен родилась в России, прожила большую часть жизни в Финляндии и в настоящее время проживает со своим мужем в однокомнатной квартире на Манхэттене.



Балерины у себя в спальне

Ингрид Сильва родилась в Бразилии, а сейчас живет в двухкомнатной квартире вместе со своим французским бульдогом.

Балерины у себя в спальне

Кассандра Тренари, солистка Американского театра балета. Родилась в Грузии, а сейчас живет в однокомнатной квартире на Манхэттене со своим мужем.

Балерины у себя в спальне

Эбони Уильямс живет в Нью-Йорке и работает в шоу-балете Бейонсе.

Балерины у себя в спальне

Зонгжинг Фанг из Шанхая живет в студии в Манхэттене и танцует в Американском театре балета.

Балерины у себя в спальне

Даниелла Шульц – танцовщица в Метрополитен-опера живет в коммунальной квартире в Бруклине.

Балерины у себя в спальне

Скайлар Брандт проживает на в Манхэттене и работает в Американском театре оперы.

Балерины у себя в спальне

Кэтрин Борен из Далласа живет в студии на Манхэттене. Танцует в Американском театре оперы.

Балерины у себя в спальне

Камиль Ворман — внештатный танцор. Живет на Манхэттене в террасе на крыше.

Балерины у себя в спальне

Девон Теушер из Американского театра балета.

Балерины у себя в спальне

Екатерина Харлин из Нью-Йорка, проживающая в трехкомнатной квартире на Манхэттене.

Балерины у себя в спальне

Ревекка Летч, внештатный танцор театра.

Балерины у себя в спальне

Елис Кинг, танцор The Works and Alpha Omega Theatrical Dance Company.

Балерины у себя в спальне

Стефани Рае Уилльямз — танцор в театре танца Гарлема.

Балерины у себя в спальне

Стефани Лоу. Танцовщица в мюзикле «Король и я».

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