Секреты красоты от азиатских женщин, которые позволят в 40 лет выглядеть на 20

1. Многоступенчатое очищение

Чтобы кожа была красивой и здоровой, нужно соблюдать несколько этапов очищения. / Фото: vplate.ru

2. Натуральная косметика

В состав косметических средств должны входить только натуральные компоненты. / Фото: glamour.ru

3. Система умывания 424

Цифры 424 обозначают время, которое нужно потратить на уходовые процедуры. / Фото: cosmeoke.ru

4. Борьба с солнцем

Крем для лица с SPF-защитой. / Фото: zagoraem.online

5. Минимум мейкапа

Азиатки наносят минимум макияжа. / ФОто: womans.ws

6. Правильное питание

Правильное питание - важная составляющая в борьбе за красивую кожу. / Фото: beritagar.id

7. Отсутствие вредных привычек

Большинство азиатских женщин не курят и не пьют алкоголь. / Фото: allencarr.ru

8. Стрессам – бой!

Спокойствие и уравновешенность - главные достоинства восточных красавиц. / Фото: facetofeet.com