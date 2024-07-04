Как появилась самая узнаваемая шапка Красной армии

Еще в 2020 году небезызвестный депутат Виталий Валентинович Милонов предложил вернуть в современную российскую армию шапку-буденовку. По мнению парламентария, некоторые элементы военной формы находятся «вне политики». При этом буденовка является одним из символов русской воинской славы. Едва ли к предложению Виталия Валентиновича можно относиться серьезно.

Однако, с одним поспорить невозможно: в пантеоне символов воинской славы России суконный шлем с пятиконечной звездочкой действительно занимает важное место.

В 1990-е годы в отечественной публицистике и околонаучной литературе стала распространяться версия о том, что армейская шапка известная сегодня как «Буденовка» в действительности был разработан еще в царской России в годы Великой войны. Якобы шапку готовили для «парадов Победы» в столицах Германии и Турции. Стоит отметить, что подобные утверждения звучат по меньшей мере странно, учитывая реальное положение дел на восточном фронте в 1916-1917 годах. Даже несмотря на успех отдельных операций, например Луцкого (Брусиловского) прорыва, положение на Русском фронте оставалось тяжелым. Впрочем, миф о царской богатырке и «параде в Константинополе» в 1990-е годы отлично ложился на рассказы о «предательстве в тылу». К счастью или к сожалению, но ни одного документа о разработке будущей «Буденовки» еще при царе так и не было найдено.

Зато у нас есть документы о разработке новой формы для красноармейцев уже после революционных событий. В начале 1918 года с соответствующей инициативой выступил Нарком по военным делам РСФСР. О том, что буденовка была разработана все-таки в советской, а не царской России подтверждают приказы №306, №326 и №380 от апреля и мая 18-го. Известны также имена художников, принимавших участие в конкурсе на дизайн новой формы. Среди них были, в том числе такие известные личности как Михаил Езучевский и Борис Кустодиев. Что интересно, по воспоминаниям дочери Кустодиева, именно он предложил использовать в качестве основы новых головных уборов внешний вид древних русских шлемов. По другим данным, буденовка все-таки была продуктом коллективного творчества, а конечный вариант шапки представил художник Владимир Давидович.

Официально в качестве головного убора большевистской армии будущая будёновка была утверждена 18 декабря 1918 года. Что любопытно, прозвище «богатырка» за суконным шлемом впервые закрепилось отнюдь не после распада Советского Союза, а еще в том же 1918 году. Наиболее известно название прилипло к головному убору только после окончания гражданской войны. Примечательно, что в ходе самого конфликта «богатырки» нередко получали прозвища в честь командиров красных подразделений. Так, например, помимо фамилии Семёна Будённого, использовалась фамилия Михаила Фрунзе, соответственно в некоторых частях шапку называли «фрунзевкой». Также в годы гражданской войны за буденовкой закрепилось немало ироничных или прямо оскорбительных названий, например из-за характерного дизайна ее называли «громоотводом» и «умоотводом».

В начале 1919 году использование буденовки в качестве основного головного убора РККА было подтверждено новым приказом. В последствии шапка использовалась Красной армией на протяжении многих десятилетий, превратившись в один из самых узнаваемых образов социалистической революции и Советского Союза. Буденовка заняла важное место в советской культуре и пропаганде. Отказ от суконного шлема начался лишь летом 1940 года. В соответствии с приказом №187 Наркома обороны старый головной убор требовалось заменить на более теплую и удобную шапку-ушанку. Отказаться от буденовки в пользу более практичного головного убора вынудил трагический опыт советско-финской войны 1939-1940 годов. Впрочем, донашивали богатырки в армии вплоть до 1942 года. Правда, последние 2 года с момента перехода на шапку-ушанку, использовалась революционная экзотика только в тыловых частях.