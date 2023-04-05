Огромное подземелье под Токио

Семьдесят пять процентов территории Японии занимают горы, равнинные участки окружены горами и оказываются фактически в низине, а также пронизаны множеством рек, текущих к океану. При сильном дожде от частых тайфунов, вода стекает на равнинные участки, собирается там, реки быстро переполняются и выходят из берегов, вызывая затопления участков местности. Особо этим знаменита местность между руслами рек Эдогава и Аракава, находящаяся недалеко от Токио. Этот высокоурбанизированый район неоднократно подвергался серьёзным затоплениям, пока не было принято решение покончить с этим раз и навсегда.







Все, наверное, видели уличную «ливнёвку» – дождевая вода стекает в решётки вдоль улиц и по трубам выносится в ближайшую реку. В Японском случае необходимо было построить примерно то-же самое, но уже не в масштабах улицы, а города. Сооружение системы началось в 1993 году, и основные работы завершены в 2002. Принцип работы следующий – вода из переполненных рек стекает в специальные подземные ёмкости, соединённые туннелями. Емкости действуют как сообщающиеся сосуды – при переполнении всех, вода поступает в большой подземный зал, откуда насосами поднимается наверх, выливаясь в крупную реку Эдогава, русло которой лежит вне зоны затопления. Поскольку количество воды очень велико, то и система была построена немаленькая.







Там же внизу находится подземное водохранилище – колонный зал длиной 177 метров и высотой 25.



































Главная комната управления всей системой – здесь и в резервуаре часто снимают эпизоды к фильмам или рекламу.











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