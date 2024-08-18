Гиганты на колесах: 10 самых мощных грузовиков мира

От громадных монстров до теряющихся вдали автопоездов и изрыгающих огонь реактивных гоночных траков – грузовики могут быть самыми разными. Но их объединяет потрясающая красота, потенциал и инженерный талант создавших их людей. Вот десять самых мощных в мире грузовиков, которые поражают силой и размерами.
1. Thor 24
Мощность, выдаваемая Thor 24, достигает 4 тыс. л. с./ Фото: daxstreet.com
Шокирующий трак создал энтузиаст из США Майк Харр. В свое творение автостроитель вложил душу и немалую долю фантазии. Монстр имеет свою эстетику и, к тому же, впечатляющую мощность – невероятные 4 000 л.с.
Thor 24 оснащается двенадцатью нагнетателями, а также двумя дизельными V12, каждый объемом 14 000 куб. см. Грузовик, получивший имя скандинавского бога, способен разогнаться до 210 км в/час. Чтобы остановить разбушевавшееся божество, потребуется помощь четырех тормозных парашютов, выстреливающих из заднего бампера.
В кабине водителя есть 40-дюймовый телевизор и аудиосистема. Обзор обеспечивают четыре камеры, которые подают изображение прямо на экран.
Создатель Тора 24, вложивший в свой проект 7 млн долларов, выставил этого прекрасного монстра на аукцион, где тот был продан за рекордную сумму в 12 млн долларов.
2. Volvo FH16
Volvo FH16 снабжен 12-ступенчатой коробкой передач AS6/ Фото: alphacoders.com
Только ему, самому мощному в мире серийному магистральному тягачу Volvo FH16, позволено ездить по общественным дорогам. Гигант обладает мощностью 750 л.с. и 3350 Нм крутящего момента благодаря установленному под его высокотехнологичной кабиной рядному шестицилиндровому турбодизелю D16K объемом 16 л. Автоматизированная трансмиссия оснащается 12-ступенчатой коробкой передач AS6.
Мощный трак со стильным дизайном Volvo FH16 750 может буксировать целый автопоезд до 250 тонн веса – строительных или лесоматериалов, крупногабаритных грузов. Цена на такой грузовик может достигать 500 млн долларов.
3. Scania Chimera
Scania Chimera имеет вес около 4,5 тонны/ Фото: autowp.ru
Гибридный монстр Scania Chimera – настоящее чудо инженерного искусства, которое создал швед Свемпа Бергендал. Грузовик уникален тем, что у него не стандартное грузовое шасси, а специальная трубчатая конструкция – как у гоночного автомобиля.
Благодаря трубчатому строению шасси обладает высокой прочностью, а грузовик – облегченным весом, всего лишь 4,5 тонны. Химера оснащается двигателем V8 с 6 турбинами мощностью 2190 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать грузовик с 0 до 100 км/ч за какие-то 4,6 секунды.
4. Nicolas Tractomas
Длина Nicolas Tractomas достигает почти 13 метров/ Фото: oemoffhighway.com
Траку Nicolas Tractomas TR 10х10 D100 повезло оказаться в Книге рекордов Гиннесса как крупнейшему в мире тягачу. Уникальный грузовой монстр с пятью парами колес и полным приводом специально создавался с целью формирования сверхтяжелых автопоездов для работы в Южной Африке в 2000-х годах. Тогда Tractomas оценивался в 800 тысяч евро.
Размеры этого великана действительно впечатляют: его длина – 12,6 метра, ширина – 3,5 метра, а в высоту он достигает 4,5 метра. Для работы Tractomas оснащен 27-литровым турбодизелем V12 от компании Катерпиллар. Двигатель выдает 912 л.с. и 3460 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатый «автомат» подает мощность на все десять колес.
Вес автопоезда, который способен тянуть Tractomas, может составлять 600 тонн, правда, ему в пару добавляют еще один тягач, а для увеличения сцепного веса трак загружается балластом в виде щебенки.
5. Mack Black Anthem
Mack Black Anthem был разработан в 2017 году/ Фото: oemoffhighway.com
Стильный и черный – таков Mack Black Anthem, разработанный в США в 2017 году. Для его дизайна использовали затемненную внешнюю отделку, которая сразу привела водителей в настоящий восторг. Ночной красивый монстр для перевозок в темное время суток внутри тоже имеет черный дизайн.
Мощность этого коммерческого грузовика обеспечена двигателями 415-505 л.с. и 1708-2576 Нм крутящего момента, автоматической коробкой передач. Вес блестящего черного гиганта составляет 36 тонн, поэтому он может служить для разных коммерческих целей.
6. Phoenix
Phoenix использует авиационные покрышки и тормозные парашюты/ Фото: ugofadini.com
Этот дизельный грузовик на первый взгляд может показаться неповоротливым, но внешность бывает обманчива. Разрабатывал Phoenix гонщик из США Карл Хип. Признанный самым быстрым в мире, Феникс одержал чистую победу в гонках на Соляных равнинах Бонневиля в 2003 году, став первым в классе udt среди модифицированных дизельных грузовиков, выдав скорость 436 км/час.
В основе Феникса – переделанный старый седельный тягач International k7, куда создатель поместил 24-литровый дизельный v92. Он добавил четыре турбокомпрессора и два механических нагнетателя, добившись мощности 4000 л.с. В качестве шин Карл Хип использовал авиационные покрышки, для остановки – тормозные парашюты.
7. Shockwave и AfterShock
Грузовик AfterShock участвует в различных автомобильных шоу/ Фото: flickr.com
Настоящий трак должен побеждать – быть сильнее, быстрее и больше всех. Если возможности обычного поршневого двигателя себя уже исчерпали, то трак будет побеждать с двигателем от самолета! Это решение реализовал Лес Шокли из США, когда на обычный грузовик Peterbuilt установил сразу три реактивных двигателя.
Суммарная их мощность достигла 36 000 л.с., а тяга – 8,6 тонны. Огнедышащий грузовик, который мог мчаться со скоростью 480 км/час, назвали Shockwave. С нуля до этой скорости реактивный грузовик берет разгон за 11 секунд, при этом пилот получает перегрузку настоящего летчика 6G. Тормозить приходится при помощи двух авиационных парашютов.
Грузовик специального назначения, применявшийся при тушении пожаров, стал самой быстрой пожарной машиной на реактивном двигателе. «Гавайский орел» получил два двигателя от самолета, каждый по 6000 л.с.
Скорость, которая обеспечила грузовику попадание в Книгу рекорда Гиннесса, достигала 655 км/час. Сегодня, сменив имя с Гавайского орла на AfterShock, пожарный грузовик участвует в разных шоу.
8. LeTourneau Overland Tran
Общая LeTourneau Overland Tran достигает около 200 метров/ Фото: wikimedia.org
Автопоезд задумывался еще в 1960 годы в качестве военного транспортера для армейского обеспечения. Уникальность Overland Tran заключалась в системе управления, при которой движения колес синхронизировались с рулевыми механизмами прицепов, что позволяло поворачивать без нарушения строя.
В состав поезда входили 12 прицепов при длине 200 м, общая грузоподъемность – до 150 тонн грузов. Работали три газотурбинных двигателя, каждый в 1200 л.с., в прицепах было еще по четыре колесных двигателя. Сейчас тягач этого поезда выставлен в музее автополигона в Аризоне.
9. Mack Titan
Трехосный седельный тягач Mack Titan/ Фото: wikimedia.org
Самый протяженный автопоезд был собран в Австралии в 2006 году. Состав включал 113 трейлеров, соединенных в сцепку протяженностью 1,47 км, весом 1300 тонн в целом. Вел поезд Mack Titan – трехосный седельный тягач, специально оборудованный под условия Австралии.
Дизельный двигатель Mack Titan имел мощность 600 л.с. и дополнялся ступенчатыми редукторами и 18-ступенчатой механической коробкой передач. Сцепка тронулась и проехала 150 метров, обеспечив тягачу Mack Titan мировой рекорд и место в Книге рекордов Гиннесса.
10. Midnight Rider
Midnight Rider снабжен 22 колесами/ Фото: cdllife.com
Лимузин-грузовик Midnight Rider получил законное место в Книге рекордов как самый большой и тяжелый. Уникальность большого лимузина – в наличии двух роскошно отделанных уровней. Внутри отделка деревом и латунью, несколько ванных комнат, бар, зоны для отдыха и обслуживающий персонал из пяти человек.
Длина трака – 21,3 м, высота – 4 м. 25-тонная махина развивает 144 км/час. Его 22 колеса приводит в движение двигатель на 400 л.с. и 15-ступенчатая коробка передач.
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