Какие природные скульптуры из камня не сможет воспроизвести ни один скульптор-художник

Мир знает множество талантливых великих скульпторов-художников, которые создают неповторимые шедевры. Однако самым великим и непредсказуемым творцом всего прекрасного является Природа. Нею созданы в различных уголках мира удивительные и причудливые скалистые скульптуры, которые образовывались в течение многих миллионов лет из-за резких смен температур, давления воды и эрозий.
Каменный лес Мадагаскара
Каменный лес. Фото: https://travelworld.biz
Сам по себе Мадагаскар очень красив. И с этим не поспоришь. Однако особо выделяется на фоне островной природы «Каменный лес», который поражает своей красотой тех, кому довелось увидеть эти заповедные места. Лес расположен в окрестностях Цинги-де-Бемараха и представляет собой плато, покрытое причудливой формы остроконечными карстовыми шпилями, которые образовались путем эрозии мягких известковых пород.
Высота шпилей достигает 70 метров, а их вершины очень острые. Каждая скала расположена настолько близко друг от друга, что между ними не растут растения. При этом на скалах сложно закрепиться не только растениям, но и птицам.
«Каменный лес» настолько причудлив и необычен, что производит впечатление сказочной инопланетной страны. Здесь оборудованы смотровые площадки, где можно насладиться удивительной панорамой. Лес привлекает внимание альпинистов и поклонников экстремальных видов спорта своими возможностями.
Изящная Арка
Изящная арка. Фото: https://travelworld.biz
Удивительной и прекрасной достопримечательностью американского Национального парка Арчес является Изящная арка. Это природное сооружение из песчаника – символ штата, поэтому при посещении парка арку нужно увидеть обязательно.
Высота арки достигает 14 метров. Ее ширина более 9 метров. Она является самой большой аркой парка, стоящей отдельно от других. Природное сооружение образовалось из-за эрозии песчаной породы. Эти изменения происходит очень медленно. Изображение Изящной арки можно встретить на государственных номерах автомобилей штата Юта.
Известняковые Башенки в Австралии
Известняковые Башенки в Австралии. Фото: https://travelworld.biz
Австралия славится многообразием невероятных пустынных пейзажей. Одной из самых необычных является пустыня в национальном парке Намбунг в западной части страны, где расположены красивые известняковые скульптуры, созданные природой. Высота таких сооружений достигает нескольких метров, а возраст составляет более 25 тысяч лет.
Увидев эту австралийскую достопримечательность, можно подумать, что нашу планету воссоздали инопланетяне. А ведь когда-то здесь располагалось море. За несколько тысяч лет ветер и вода сформировали из морского ракушняка причудливые башенки. Из-за изменений температурного режима процесс формирования ландшафта продолжается и сейчас.
В 1960 году территорию пустыни с башенками официально признали национальным заповедником. Сюда ежегодно съезжаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться необычными природными скульптурами и насладиться дивными пейзажами пустыни.
Гранд Каньон в Аризоне
Гранд Каньон в Аризоне. Фото: https://travelworld.biz
Гранд Каньон расположен на северо-западе Аризоны и занимает около 5 тыс. квадратных метров территории. Ширина Каньона составляет от 6 до 20 км., а в одном из мест происходит сужение до 800 м. Это природное сооружение формировалось на протяжении 10 миллионов лет.
По равнине текла река Колорадо, воды которой, протекая со скоростью 20 км/ч, постепенно вымывали известняковые породы. Сейчас на дне каньона выступают гранитные образования, которые не подвержены быстрому разрушению. Однако несомые водой тонны горных пород все же создают разрушающий эффект даже для самых крепких пород гранита, находящихся в ложе каньона.
На стенах сооружения вода, ветер и оползни создали причудливой формы башенки, пирамиды, пагоды. Они представляют собой неповторимое по своей природной красоте зрелище. Над Гранд Каньоном расположен смотровой мост в виде подковы, откуда можно полюбоваться завораживающим видом ущелья и рекой Колорадо.
Национальный парк Каньон Брайса в Юте
Каньон Брайса в Юте. Фото: https://travelworld.biz
Брайс-Каньон – один из самых живописных национальных парков Америки. Он образовался в результате образования на дне древнейшего моря Кларон уникального геологического образования – худу. На формирование такого каньона потребовалось миллионы лет.
Это природное сооружение привлекает туристов со всего мира своим гигантским амфитеатром Брайса, состоящим из острых скальных пиков. Брайс-Каньон расположен на высоте около 2440 метров над уровнем моря, поэтому лето здесь жаркое, а зима и осень очень холодные.
Это природное творение стоит увидеть! Особенно прекрасен Каньон на рассвете или закате. Именно в это время худу переливаются разными цветами: от красно-оранжевого до светло-желтого цветов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии