Верхом на ядре, или Кто был реальным прототипом самого известного сказочного лжеца

Он преследовал восьминогого зайца, вытаскивал сам себя за волосы из болота, летал на пушечном ядре. Речь идет, конечно же, об известном выдумщике и фантазере бароне Мюнхгаузене. Наверняка хоть раз, каждый слышал истории о его похождениях. Но, как известно, в каждой сказке есть доля правды, а у литературного героя – реальный прототип.













Карл-Фридрих-Иероним Мюнхгаузен.



Во времена правления Анны Иоанновны в Россию прибывает Антон Ульрих Брауншвейгский, который в последствие становится мужем Анны Леопольдовны. Так вот, во время русско-турецкой войны в 1737 году у крепости Очаков Антон-Ульрих теряет своих пажей и выписывает себе из Пруссии новых, среди которых и оказывается 17-летний Карл-Фридрих-Иероним Мюнхгаузен. С этого момента и началась жизнь барона в России, которую он впоследствии пересказывал всем желающим, мягко говоря, «приукрашивая» реальные факты.







Памятник барону Мюнхгаузену в Калиниграде.



В одной из своих историй Мюнхгаузен упоминает о паштете огромных размеров, который был преподнесен к столу императрицы. Он был настолько велик, что вдоль блюда мог пройтись человек, читая при этом хвалебные оды. Соотечественники рассказчика, которые ничего не знали о России, не могли поверить в эти байки. Но, зная о том, какие пиры устраивались при дворе Петра I, а затем и Анны Иоанновны, с огромными пирогами, «начиненными» шутами, то удивляться чудо-паштету уже не приходится.







Памятник барону Мюнхгаузену.



Очередным россказням барона Мюнхгаузена о том, что он катался с самой императрицей в санях размером с танцевальный зал, конечно же, никто не верил. Но, когда принцесса Августа-Федерика-София Ангальт-Цербсткая направлялась из Пруссии в Россию, она останавливалась в Риге, где ее встречал Карл-Фридрих-Иероним фон Мюнхгаузен во главе кирасирского караула. Дело было зимой, поэтому можно даже допустить, что барон мог побывать в одних санях с девушкой, которая стала потом российской императрицей Екатериной II.







Памятник барону Мюнхгаузену.



В 1752 году барон Мюнхгаузен возвращается на родину, где прославляется историями о своей невероятной жизни в России. Сначала слушателями становятся его друзья, а затем и все желающие. Среди них был и писатель Рудольф Эрих Распе, которые опубликовал рассказы Мюнхгаузена в газете. Поначалу истории печатались анонимно и назывались небылицами. Сам Мюнхгаузен возмущался такому определению своих рассказов, т. к. он заверял, что они были настоящей правдой.







Олег Янковский – самый любимый «советский Мюнхгаузен».



Как бы там ни было, но вот уже более 250 лет приключения барона Мюнхгаузена заставляют смеяться читателя, а по мотивам рассказов Рудольфа Эриха Распе снято множество фильмов, среди которых есть и известная кинолента советского производства «Тот самый Мюнхгаузен».



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