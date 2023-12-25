Как Боевые хрюшки Древнего Рима с лёгкостью побеждали любое войско

На протяжении всей истории человечества различные животные эффективно приручались и использовались для совершенно неожиданных, казалось бы, потребностей. Если с собаками, лошадьми и крупным рогатым скотом ещё все понятно, то куда экзотичней применение, например, слонов. Человек — существо невероятно изобретательное. В сражении в разные времена использовали голубей, собак, медведей, верблюдов и даже пчёл! Древние римляне пошли ещё дальше, они придумали, как можно использовать в битве... свинью! Рим достиг на том поприще таких высот, что с лёгкостью побеждал любое войско.
Секретное оружие Рима
Древние греки, подобно восточным народам, широко использовали применение боевых слонов. Эти огромные животные были грозным оружием в битве. Не последнюю роль в этом играли их массивные размеры. Мощные боевые машины просто врезались в войско любого противника, раскидывая солдат врага как кегли. Те, кто не успел бежать, погибали под ногами этих громадин. Но на каждый приём всегда можно найти контрприём. Так и случилось в первой половине 3 века до нашей эры - римляне нашли решение. Они смогли не только побеждать армию с боевыми слонами, но и обращать этих грозных животных в паническое бегство так, что те затаптывали своё же войско.
Карфагенский боевой слон.
Этим секретным грозным оружием стали свиньи. Плиний Старший писал, что слоны пугаются малейшего визга свиньи. Римляне выпускали первыми на поле боя хрюшек. От из визга слоны приходили в такое состояние ужаса, что в панике, стараясь бежать, давили насмерть своих же. Если римскую крепость осаждала армия с боевыми слонами, то достаточно было подвесить на стенах города пару свиней и победа была обеспечена. Именно благодаря свиньям римляне одержали свою знаменитую победу над величайшим легендарным полководцем Пирром Эпирским. Стратегия была максимально проста: свиньи бесконтрольно врывались в ряды врага, вызывая замешательство и столпотворение. Согласно «Псевдо-Каллисфену» или «Истории Александра», Македонский впервые узнал о свиньях как о секретном оружии против слонов из Пора.
Испуганные слоны могли буйствовать в бою. Битва при Заме, около 1567-1578 годов.
Закрепилась эта практика после войн Юстиниана, особенно после осады месопотамского города Эдессы в 544 году нашей эры. Историк поздней античности Прокопий очень ярко живописал в своих трудах использование свиней византийской или восточно-римской армиями. Хусров I, царь Персии, осадил Эдессу и разгромил находившиеся там римские войска. Город им помешали взять свиньи, которых вывесили на башне. Они так визжали, что слоны начали громить персов, вынудив их армию отступить.
Слоны боялись визга свиней так, что полностью выходили из-под контроля.
Со временем слонов научили противостоять этой тактике. Их приучили не бояться визга свиньи и комфортно чувствовать себя в бою, выращивая слонов вместе с поросятами. Это вынудило византийцев, наследников римского наследия, изменить свою тактику. Особенно хорошо они усвоили её на горьком опыте в своих многочисленных битвах с Аббасидами и Омейядами.
Страшное боевое оружие: Пылающие свиньи Мегары
Огненная свинья.
Не только римляне использовали свиней в качестве боевой силы. Это делал также македонский царь Антигон II Гонат в 266 году до нашей эры. Битва при Мегаре тогда была им практически проиграна. В чью-то голову пришла гениальная идея: свиней облили смолой, подожгли и выпустили навстречу вражескому войску. Слоны, естественно, обратились в паническое бегство. Они затоптали насмерть большую часть солдат своей армии. Довершило разгром всёпожирающее пламя. Это событие было описано военными историками Полиэном и Элианом
Тактика применения пылающих свиней была описана историками.
Лукреций писал в De Rerum Natura или «Природе вещей» (1 век до н.э.) об этих «огненных свиньях»: «Слоны, разгорячённые беспорядочной бойней, одичали и оказались бесполезными. Они привели в замешательство всё своё войско. Массивные животные пугали коней и всадники не могли их успокоить. Слоны подбрасывали коней вместе с всадниками и топтали их ногами. Лошадям вспарывали бока и брюха, ударяя снизу своими бивнями».
Боевые слоны становились абсолютно неуправляемыми и топтали своих же.
Практика использования боевых хрюшек приобрела настолько широкое распространение, что даже была увековечена на римской монете тех времён. На ней с одной стороны был изображён слон, а с другой — свинья.
Свиней даже увековечили на монетах.
Со временем практика потеряла свою мощь
Сокращение использования свиней в бою шло параллельно с сокращением применения боевых слонов. Популяция слонов стремительно сокращалась, так как на них охотились и ловили. Кроме всего этого, люди с древности разрушали естественную среду обитания этих животных, что тоже не шло на пользу росту их численности. Боевых слонов почти прекратили использовать. Естественно, после этого и свиньи стали ни к чему. Ведь применять их в бою, даже в качестве поджога противника, было сложно. Во-первых, подожжённая свинья не выживала. Во-вторых, времени хорошо дрессировать хрюшек часто не было. Поэтому часто они приносили вред своим же солдатам. Животные выходили из-под контроля и сеяли хаос и разрушения в собственном лагере.
Иногда свиньи причиняли вред своей армии.
Некоторые историки подвергают сомнению правдивость тех источников, которые описывали тактику применения боевых свиней. Но слишком много об этом писали совершенно разные древние летописцы. Кроме того, совершенно естественно, что поскольку слоны были продолжением эллинистической традиции, на протяжении веков разрабатывались различные меры и контрмеры в попытке противостоять этой грозной силе. Так что свиньи вполне могли быть одной из многих таких мер.
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