Как появилась разноцветная река, похожая на радугу: Скрытое природное сокровище Каньо-Кристалес

Радужные цвета дают водоросли

Радуга из водорослей. /Фото:expotur-eco.com

На реке есть живописные мини-водопады. /Фото:fodors.com

Река-радуга многие годы не была широко известна. Да и сейчас далеко не все о ней знают. /Фото:guruturizma.ru

Чтобы насладиться оттенками реки, нужно выбрать правильное время. /Фото:ovethesepics.com

Основной цвет реки, а точнее, ее водорослей - ярко-красный. /Фото: blogspot.com

Как сюда попасть

Фантастический пейзаж. /Фото:medellinguru.com

Можно полюбоваться красотой реки и искупаться. /Фото:matadornetwork.com

Купание здесь просто незабываемо. /Фото:alaskawilds.me

В разноцветной реке очень чистая вода и залезать в нее, намазавшись кремом, нежелательно. /Фото:tripadvisor.com

Фантастическое место в Колумбии. /Фото:theculturetrip.com/