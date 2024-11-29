4 вещи на борту самолёта, которые при СССР были нормой, а сегодня их не встретить

В истории авиации, в том числе советской было много этапов, каждый из которых что-то менял на борту самолёта. Что-то трансформировалось ради удобства, от чего-то отказывались из соображений безопасности. Но в конечном итоге некоторые вещи и правила, что в годы СССР были абсолютно нормальными в гражданской авиации, современный пассажир уже не встретит.
1. Курение на борту самолёта
Раньше курение в самолёте было абсолютной нормой. /Фото: 24tv.ua
Одного из самых строгих правил - запрет на курение в самолёте - ранее вообще не существовало. Большую часть советской эпохи в салоне авиалайнера можно было развлечься сигареткой. Да и запрет в гражданской авиации СССР вводился постепенно: известно, что с середины восьмидесятых годов перестали разрешать курить на рейсах, длительность которых составляла менее чем три часа. Постепенно этот запрет распространился на любые рейсы, ради соображений безопасности.
2. Горячий обед во всех классах
Меню в самолёте раньше особо не отличалось по классам. /Фото: pikabu.ru
Несмотря на то, что градация размещения в салоне обслуживания в самолётах по классам существовала очень давно, нельзя сказать, что в вопросе доступа к еде на борту эта разница была существенной. Дело в том, что в советские годы коммерческая выгода от поездки не стояла так остро в условиях плановой экономики, а потому всех пассажиров, будь они в экономе или первом классе, кормили фактически одинаково. Различия касались больше меню на разных рейсах: например, если перелёт был международным, то для любого пассажира была доступна даже икра.
3. Размещение сидений в разных направлениях
Больше похоже на поезд, чем самолёт. /Фото: techinsider.ru
Сегодня салон самолёта представляет собой ряды кресел, размещённых однообразно и в одну сторону. А вот на некоторых советских пассажирских авиалайнерах можно было увидеть совсем другую картину. Например, знаменитый реактивный ТУ-104 мог удивить наличием мест, размещённых друг напротив друга. Более того, между ними для удобства пассажиров стояли небольшие журнальные столики. Таким образом, клиенты во время полёта могли разговаривать между собой или сыграть во что-то, совсем как в купе поезда.
4. Кровати
Кровать на борту самолёта - вещь, которая была в советской авиации. /Фото: rbth.ru
Справедливости ради, места, где можно улечься, предусмотрены и в современных самолётах. Но сегодня речь пойдёт разве что о дорогих обособленных местах в бизнес-классе для долгих, к примеру, трансатлантических перелётов. В советские годы авиаконструкторы с созданием специальных мест по типу открытых капсул не заморачивались - они просто размещали кровати в некоторых самолётах. Провести полёт лёжа можно было, например, в Ту-114, правда, они предусматривались в первом классе.
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