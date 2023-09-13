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26 лет в одиночества на вершине скалы: Как живётся грузинскому монаху на высоте 40 метров


26 лет в одиночества на вершине скалы: Как живётся грузинскому монаху на высоте 40 метров

Тем, что некоторые люди предпочитают жить, как отшельники, нынче мало кого удивишь. Однако история Максима Кавтарадзе и его нынешнего дома не похожа на остальные — его отшельничество у всех на виду. Его дом легко увидеть, но сложно к нему подойти. Максим живет на вершине 40-метрового известнякового монолита, возвышающегося посреди ущелья.

Скала находится в ущелье.

Скала находится в ущелье.

 
Столп Кацхи.

Столп Кацхи.


Эту известняковую скалу называют столпом Кацхи — по имени небольшой грузинской деревни, расположенной рядом. Ближайший город — Чиатура. Но вокруг на несколько километров расположены леса и горы — безумно красивый пейзаж, глядя на который легко поверить, что люди и города слишком далеки отсюда, чтобы о них беспокоиться.
Лестница на вершину столпа.

Лестница на вершину столпа.

 

Сейчас на вершину столпа ведет шаткая лестница. Подъем от земли до самой вершины занимает около 20 минут — да и то, способен на это только тот человек, который не боится высоты. До появления этой лестницы люди считали, что забраться на вершину физически невозможно. Каково же было их удивление, когда в 1944 году, впервые добравшись до вершины, исследователи-альпинисты обнаружили там следы старого храма, винный погреб, крепостную стену и небольшой склеп с останками человека. Оказывается, когда-то давно здесь кто-то жил, в этом совершенно неприспособленном для жизни месте.
Столп Кацхи в Грузии.

Столп Кацхи в Грузии.

 
На вершину столпа обычным людям не разрешается подниматься.

На вершину столпа обычным людям не разрешается подниматься.

 

Сегодня местные жители называют столп «Крепостью одиночества». В 1993 году на нем живет монах Максим. Сначала он жил в гроте под каменной колонной, а после ему стали давать пожертвования на возрождение храма. В 1999 году начались археологические исследования останков сооружений на вершине столба, и как только исследования закончились, то началось возведение церкви — прямо на месте старого храма. Эта церковь полностью повторяет простой дизайн того первого разрушенного храма — 3,5 на 4,5 метров зал, выложенный из камня. Новую церковь назвали в честь Максима Исповедника.
Склеп на вершине столпа.

Склеп на вершине столпа.

 
Останки монаха, жившего на вершине столпа Кацхи несколько веков назад.

Останки монаха, жившего на вершине столпа Кацхи несколько веков назад.

 

Сейчас монаху Максиму Кавтарадзе 65 лет, и последние 26 лет он живет на вершине столпа Кацхи. Два раза в неделю Максим спускается вниз, чтобы помолиться с местными жителями и забрать себе провизию. Доступ на вершину столпа обычно закрыт — подняться имеют право только отдельные священники да молодые мужчины, которые молятся дважды в неделю с монахом Максимом у подножия скалы. Для того, чтобы фотограф Амоч Чаппл смог подняться на вершину столпа Кацхи, ему пришлось также четыре дня провести в молитвах, два из которых ему следовало поститься. Только после этого фотографу разрешили подняться по шаткой лестнице, которая здесь висит еще со времен той первой экспидиции в 1944 году.
Монах Максим.

Монах Максим.


Монах Максим живет в одиночестве на вершине скалы.

Монах Максим живет в одиночестве на вершине скалы.

 

Судя по всему, столп Кацхи считался священным местом несколько веков до завоевания Грузии Оттоманской империей. Так что можно сказать, что монах Максим возродил древнюю традицию.
Столп Кацхи.

Столп Кацхи.

 

Раньше Максим работал оператором крана, так что к высоте ему было не привыкать. «Здесь, наверху, в тишине, лучше чувстсвуется присутствие Бога», — говорит монах. Он решил жить на вершине столпа после своего освобождения из тюрьмы. «Я был молод, я пил, продавал наркотики. Потом попал в тюрьму и понял, что надо менять свою жизнь. Я пил с друзьями здесь в окрестностях и часто смотрел на эту скалу. Здесь будто встречаются земля и небо. Я знал, что здесь раньше жили монахи и я чувствовал к ним уважение».
Внутри церкви Максима Исповедника.

Внутри церкви Максима Исповедника.

 
Церковь на неприступной скале.

Церковь на неприступной скале.

 
Провизию наверх поднимают с помощью троссов.

Провизию наверх поднимают с помощью троссов.

 

За эти 26 лет, пока Максим живет на вершине столпа, многое изменилось. Тогда, в 1993 году на скале не было совершенно ничего — монаху приходилось кутаться под небольшим каменным навесом. Сейчас здесь стоит церковь, рядом — небольшой домик, где живет сам Максим. У подножия скалы образовалось небольшое поселение, где живут последователи монаха. Сюда приходят мужчины, которые столкнулись в трудностями в своей жизни — как некогда столкнулся с ними и сам Максим.
Столп Кацхи в Грузии.

Столп Кацхи в Грузии.

 
Церковь Максима Исповедника.

Церковь Максима Исповедника.

 
Церковь на вершине столпа построили на пожертвования.

Церковь на вершине столпа построили на пожертвования.

 
Монах Максим.

Монах Максим.

 

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26 лет в одиночества на вершине скалы: Как живётся грузинскому монаху на высоте 40 метров

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26 лет в одиночества на вершине скалы: Как живётся грузинскому монаху на высоте 40 метровПодписаться на мой Instagram
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