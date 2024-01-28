Как правильно мыть холодильник

Делимся пошаговым руководством по эффективной чистке холодильника, которое сэкономит вам массу времени и сил.







Холодильник — одно из самых часто загрязняющихся мест на кухне (конкурировать с ним могут разве что раковина и плита). При этом чистить большую холодильную камеру — задача не из простых и не из быстрых. Однако и здесь есть свои хитрости, которые помогут вымыть холодильник без ощутимых энергетических и временных затрат.



Шаг первый: моем полки и ящики

Шаг второй: чистим камеру изнутри

Шаг третий: избавляемся от запахов

Шаг четвертый: моем холодильник снаружи

Шаг пятый: профилактика

Прежде всего вытащите и вымойте вручную съемные полки, решетки и ящики холодильника. Лучше всего — в горячей воде с мягким моющим средством. Если на стенках ящиков остаются трудно смывающиеся остатки продуктов — положите на них смоченные теплой водой бумажные полотенца и дайте немного постоять. А затем удалите пятна жесткой губкой или щеткой.Чтобы отмыть стенки холодильной камеры, приготовьте раствор пищевой соды (1 часть пищевой соды и 7 частей воды), смочите в нем губку или салфетку и аккуратно протрите холодильник изнутри. Лучше двигайтесь сверху вниз, чтобы предотвратить попадание капель на уже чистые поверхности. В конце насухо вытрите камеру бумажными полотенцами.Избавиться от неприятного запаха в холодильнике тоже поможет пищевая сода. После того, как вы протрете камеру, поставьте на нижнюю полку открытый контейнер с сухой содой. Можно держать его там постоянно, а можно — убрать после того, как сода поглотит все запахи.Снаружи протрите холодильник тряпкой, смоченной универсальным чистящим средством, акцентируя усилия на ручках камеры, где обычно скапливается грязь.Способ очистки холодильника из нержавеющей стали немного отличается. Его следует протирать двумя салфетками из микрофибры: сначала влажной, затем сухой. А если есть стойкие пятна — добавить на влажную салфетку несколько капель медицинского спирта.Есть также несколько лайфхаков, которые помогут холодильнику остаться чистым дольше. Прежде всего, если вы заметили что какой-то продукт начал портиться, — сразу же от него избавьтесь (пока его «аромат» не распространился по всей камере). Если на банках или контейнерах с продуктами образовались пятна, — лучше вытирать их салфеткой с раствором соды. Сода поможет справиться и с образовавшейся плесенью: смешайте столовую ложку порошка с литром теплой воды и протрите заплесневелую поверхность. А затем тщательно высушите, удалив всю влагу.