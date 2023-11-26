Под властью халифата Омейядов, или Как выглядит исламское искусство в средневековой Испании

С восьмого по шестнадцатый век средневековая Испания была местом, где сталкивались многие культуры и народы. В этом контексте дворцы правителей-изгнанников династии Омейядов были благодатной почвой для развития мавританского искусства. Объединив мультикультурализм и процветание средневековой Испании, она превратилась в одни из шедевров средневекового искусства в целом. Великая мечеть Кордовы и дворцовый город Альгамбра, хоть и менялись на протяжении веков, но по-прежнему остаются яркими примерами мавританского искусства.
Начало Аль-Андалуса
Цивилизация Кордовского халифата во времена Абд аль-Рахмана III, автор Дионис Байшерас, 1885 год. \ Фото: miro.medium.com.
В 711 году армия халифов Омейядов высадилась на юге Пиренейского полуострова, положив начало новому периоду средневековой Испании и развитию исламского искусства. В течение следующих семи лет почти весь полуостров, к тому времени территория вестготов, находился под властью мусульман. Недавно завоёванные территории Омейядов стали известны под их арабским названием Аль-Андалус. К 750 году на востоке халифата новая арабская фракция восстала против правящей династии. Возглавляемая Абуль Аббасом ас-Саффахом, она свергла омейядских правителей в Дамаске. Новая династия Аббасидов не проявляла милосердия к своим предшественникам. Оставшиеся в живых Омейяды были убиты, а могилы мёртвых осквернены. Один оставшийся в живых принц, Абд ар-Рахман I, бежал из Северной Африки в Испанию, основав эмират в городе Кордова.
Мавританское искусство
Слева направо: Баб Удайя (внешний фасад), церемониальные главные ворота касбы Удайя, построенные около 1195 года альмохадским халифом Якубом аль-Мансуром. \ Львиный двор в Альгамбре в Гранаде, Испания, XIV век.
Несколько терминов описывают искусство исламского типа в Испании, каждый из которых имеет особое значение. Самый известный термин – «мавританское искусство», который иногда используется для обозначения исламской визуальной культуры в целом. Менее известный термин, «мудехар», относится к архитектуре, выполненной для христианских покровителей мусульманскими мастерами. В архитектуре мудехара используется большинство характерных элементов исламского искусства и архитектуры, включая арабскую каллиграфию и подковообразную арку.
Большая мечеть Кордовы, Испания, VIII век. \ Фото: en.wikipedia.org.
Важность мавританского искусства заключается в использовании элементов из различных традиций для создания разнообразных стилей. В средневековой Испании христиане и евреи жили в мусульманском королевстве, делясь знаниями и художественными традициями, и при этом говорили на одном языке. Мавританское искусство было основано на его связи с дворами Омейядов в Кордове, Гранаде, Толедо, Севилье и Малаге. Все художественные новшества появились благодаря покровительству правителей этих городов-государств. Они рассматривали спонсорство художественной деятельности как привилегию правителя и не делали различий между религией своих мастеров.
Большая мечеть Кордовы
Макет кордовской мечи. \ Фото: google.com.
До тех пор, пока Фердинанд III Кастильский не захватил город, Кордова была столицей исламской Испании. Абд ар-Рахман I сделал его столицей Аль-Андалуса и начал строительство Великой мечети Кордовы. К десятому веку в городе насчитывалось около пятидесяти мечетей, но религиозным центром всегда была Ла Мескита. Великая мечеть была построена на месте вестготской церкви, которую мусульмане ранее делили с христианами.
Интерьер Большой кордовской мечети.
Мечеть была многократно расширена Абд ар-Рахманом II и аль-Хакимом II, что означало добавление новых михрабов (молитвенных ниш). Михраб девятого века размером с большую комнату в настоящее время переоборудован в часовню Вильявисиоза. Рядом с этим михрабом находится королевская ограда, украшенная великолепной резной лепниной и многослойными подковообразными арками. Другой михраб десятого века представляет собой восьмиугольную камеру, встроенную в стену киблы, с массивным ребристым куполом, опирающимся на арки. Интерьер купола украшен полихромной золотой и стеклянной мозаикой (возможно, подарком византийского императора).
Мескита — кафедральный собор и бывшая мечеть в Кордове. \ Фото: bing.com.
Этот михраб свидетельствует об изменении статуса правителей Омейядов с эмиров на халифов в 929 году. Самой примечательной особенностью Великой мечети являются двухъярусные отдельно стоящие подковообразные арки, опирающиеся на колонны. Внешняя часть мечети была разрушена в шестнадцатом веке, когда в центре святилища был построен собор. Минарет Великой мечети теперь находится внутри колокольни собора. По диагонали напротив Большой мечети находится дворец халифа, который сейчас преобразован во дворец архиепископа.
Мадина аз-Захра
Мадина аз-Захра в Кордове, разрушенный в 1010 году. \ Фото: imhussain.com.
Мадина аз-Захра — это город-дворец десятого века, построенный к западу от Кордовы. Несмотря на то, что сейчас этот обширный комплекс находится в руинах, он был начат Абд ар-Рахманом II и завершён его сыном аль-Хакимом II, а также был назван в честь любимой жены Абд ар-Рахмана, Захры, и должен был стать роскошной резиденцией и административным центром вдали от многолюдной столицы Кордовы.
Слева направо: Зооморфная керамика. \ Шкатулка принца Альмогира.
Дворцовый комплекс является интересным примером того, как испанские Омейяды пытались подражать архитектуре и протоколу своих более могущественных предков в Дамаске. В частности, считается, что комплекс напоминает загородную резиденцию Абд ар-Рахмана, первого онсователя династии кордовских Омейядов, в Русафе в Сирии. Обычные мотивы исламского и мавританского искусства, такие как симметрично расположенные растительные завитки и сложные геометрические узоры, покрывали поверхности предметов.
Медина Асаара или Мадина аз-Захра — дворцовый город, построенный в X в. н. э. по приказу Абд ар-Рахмана III. \ Фото: eventourcordoba.es.
Произведения искусства, изготовленные в Мадина аз-Захре, были продуктами средиземноморского вкуса, которые опирались на местные традиции Испании, а также на традиции родной Сирии Омейядов. В 1010 году Мадина аз-Захра был разрушен во время берберского восстания, а его богатства разграблены. Некоторые материалы из дворца были повторно использованы Петром Кастильским (Педро Жестоким) при строительстве своего дворца в Севилье. Многие из его предметов оказались в Северной Европе, где ими восхищались и сохраняли.
Севилья и мавританское искусство
Площадь Испании в Севилье представляет собой архитектурный комплекс, обрамлённый парком Марии Луизы, одним из самых впечатляющих пространств региональной архитектуры.
Севилья была первой столицей вестготов, пока они не переехали в Толедо. Он был захвачен арабами в восьмом веке и оставался мусульманским городом до начала тринадцатого века, когда его захватил Фердинанд III. Несмотря на это изменение, Севилья оставалась важным центром мавританского искусства на протяжении всего средневековья. В исламский период город был известен шелкоткачеством и большим количеством учёных.
К сожалению, от раннего исламского города мало что осталось. Части первой мечети Омейядов, основанной в 859 году, можно найти в церкви Сан-Сальвадор. Эти остатки включают аркады, опирающиеся на колонны, и минарет, который, возможно, является старейшим сохранившимся мусульманским зданием Испании. Нынешний собор Санта-Мария-де-ла-Седе построен на месте Великой мечети Альмохадов, возведенной в 1172 году. Самой мечети больше не существует, но минарет, известный как Ла Хиральда, по-прежнему возвышается над главной площадью города.
Слева направо: Севилья сдаётся королю Святому Фердинанду, Шарль-Жозеф Флипарт, вторая половина XVIII века. \ Король Кастилии Фердинанд III.
Интерьер содержит семь камер, по одной на каждом этаже, каждая с разным типом хранилища. Лучшим примером мавританского искусства и архитектуры в Севилье является Алькасар, который был перестроен как дворец Петра Кастильского в четырнадцатом веке. Многие каменщики и ремесленники были наняты из Гранады, что объясняет некоторое сходство между роскошным убранством и дизайном этого дворца и Альгамбры. Во дворце также повторно использовались некоторые колонны и другие строительные материалы, которые были вывезены из Мадина аз-Захры после ее разрушения в 1010 году. Дворец содержит ряд внутренних двориков или патио, украшенных аркадами с замысловатой резьбой по камню.
Толедо
Горизонт Толедо в Испании на рассвете. \ Фото: wikipedia.org.
Толедо был столицей вестготов до его захвата в 712 году н.э. арабами, которые использовали город в качестве своей столицы, пока не переехали в Кордову в 717 году. Город оставался жизненно важным пограничным городом до его захвата христианами в 1085 году. Однако это не помешало мусульманам и евреям внести значительный вклад в интеллектуальную жизнь города, переведя научные трактаты.
Значительные остатки исламского периода всё ещё сохранились, наряду с некоторыми заметными образцами мавританского искусства. Вероятно, самыми известными воротами города являются Старые ворота Бисагра, через которые Эль Сид вошёл в город в 1085 году.
Вид на Толедо с алькасаром и собором. \ Фото: google.com.
В черте города есть несколько важных религиозных зданий, одним из которых является мечеть Кристо де ла Лус, бывшая мечеть Баб аль-Мардум. Это девятиглавая мечеть с приподнятым центральным куполом, построенная в 999 году. Первоначально здесь были тройные входы с трех сторон с михрабом на южной стороне. Три наружные грани выполнены из кирпича и украшены полосой куфических надписей, под которой находится геометрическая панель над декоративными пересекающимися круглыми подковообразными арками.
Гранада
Рассвет над дворцом Карла V в Альгамбре, Гранада, Испания. \ Фото: en.wikipedia.org.
Гранада - один из старейших оплотов исламской Испании. Он стал заметным после того, как другие мусульманские города-государства были разгромлены в 13 веке. С 1231 по 1492 год Гранадой правила династия Насридов, которая поддерживала союзы с соседями-христианами.
Шедевром не только мавританского искусства, но и исламского в целом является дворцовый комплекс Альгамбра. Это не отдельный дворец, а комплекс дворцов, построенных на протяжении сотен лет. Самые ранние части комплекса датируются двенадцатым веком, хотя большинство зданий были построены в XIV или XV веках. В стенах сохранилось несколько общественных зданий, в том числе хаммам, один из лучших образцов исламской архитектуры, сохранившихся в Испании. Также в черте города находится Каса дель Карбон (угольная биржа), ранее известная как Фундук аль-Ядида (новый рынок).
Исламская каллиграфия в зале Мехуар: Нет победителя, кроме Бога - девиз династии Насридов. \ Фото: pinterest.com.
Как это обычно бывает с мавританским искусством, его оформление является результатом синтеза ранее существовавших местных испанских традиций и художественных влияний из соседних христианских регионов, Северной Африки, Ирана и Ближнего Востока. Этот особый насридский стиль известен своими стройными колоннами, красочной геометрической плиткой, подковообразными арками, резными оштукатуренными стенами с кружевными узорами и арабскими надписями, широким использованием мукарн (маленьких, похожих на пчелиные соты ниш, используемых для украшения архитектурных поверхностей) и садами из четырех частей. Правление Насридов в Испании закончилось в 1492 году, но христианские завоеватели с Севера продолжали использовать дворец Альгамбра и адаптировали многие андалузские формы и стили в свою собственную визуальную культуру.
Мавританское искусство за пределами Испании
Интерьер Альморавида Кубба в Марракеше (начало XII века). \ Фото: google.com.
После столетий постепенной утраты своего влияния на Пиренейском полуострове исламское правление в Испании подошло к концу. Несмотря на политическую слабость, его интеллектуальное, философское и теологическое влияние определило культурное развитие Европы. Из Испании навыки и стили перешли в остальную Европу. Наиболее очевидно, что некоторые из основных элементов готической архитектуры, остроконечная и многослойная арка и ребристые своды, происходят от влияния мавританского искусства.
Интерьер мечети в Кордове, работа Дэвида Роберта, 1838 год. \ Фото: i.pinimg.com.
К началу XVI века испанцы прибыли в Мексику и принесли с собой общую христианскую и мусульманскую культуру. Художественные и архитектурные стили их родины были перенесены в Новый свет. Кроме того, испанские католические миссии в Калифорнии и Аризоне, созданные монахами ордена францисканцев в XVIII и XIX веках, расширили его ещё больше. Влияние мавританского искусства и дизайна особенно заметно в Сан-Ксавье-дель-Бак в Аризоне и Сан-Луис-Рей-де-Франсия в Калифорнии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии