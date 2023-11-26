Под властью халифата Омейядов, или Как выглядит исламское искусство в средневековой Испании

Начало Аль-Андалуса

Цивилизация Кордовского халифата во времена Абд аль-Рахмана III, автор Дионис Байшерас, 1885 год. \ Фото: miro.medium.com.

Мавританское искусство

Слева направо: Баб Удайя (внешний фасад), церемониальные главные ворота касбы Удайя, построенные около 1195 года альмохадским халифом Якубом аль-Мансуром. \ Львиный двор в Альгамбре в Гранаде, Испания, XIV век.

Большая мечеть Кордовы, Испания, VIII век. \ Фото: en.wikipedia.org.

Большая мечеть Кордовы

Макет кордовской мечи. \ Фото: google.com.

Интерьер Большой кордовской мечети.

Мескита — кафедральный собор и бывшая мечеть в Кордове. \ Фото: bing.com.

Мадина аз-Захра

Мадина аз-Захра в Кордове, разрушенный в 1010 году. \ Фото: imhussain.com.

Слева направо: Зооморфная керамика. \ Шкатулка принца Альмогира.

Медина Асаара или Мадина аз-Захра — дворцовый город, построенный в X в. н. э. по приказу Абд ар-Рахмана III. \ Фото: eventourcordoba.es.

Севилья и мавританское искусство

Площадь Испании в Севилье представляет собой архитектурный комплекс, обрамлённый парком Марии Луизы, одним из самых впечатляющих пространств региональной архитектуры.

Слева направо: Севилья сдаётся королю Святому Фердинанду, Шарль-Жозеф Флипарт, вторая половина XVIII века. \ Король Кастилии Фердинанд III.

Толедо

Горизонт Толедо в Испании на рассвете. \ Фото: wikipedia.org.

Вид на Толедо с алькасаром и собором. \ Фото: google.com.

Гранада

Рассвет над дворцом Карла V в Альгамбре, Гранада, Испания. \ Фото: en.wikipedia.org.

Исламская каллиграфия в зале Мехуар: Нет победителя, кроме Бога - девиз династии Насридов. \ Фото: pinterest.com.

Мавританское искусство за пределами Испании

Интерьер Альморавида Кубба в Марракеше (начало XII века). \ Фото: google.com.

Интерьер мечети в Кордове, работа Дэвида Роберта, 1838 год. \ Фото: i.pinimg.com.