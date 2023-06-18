Арбузный мёд — прекрасная альтернатива варенью

Обязательно приготовьте в сезон арбузов! Арбузный мёд — это концентрат арбузного сока, который по своей консистенции напоминает обычный пчелиный мёд. У него очень интересный, тонкий, фруктовый вкус и натуральная, умеренная сладость!







Очистите 1 крупный, сладкий арбуз от корки. Мякоть измельчите в блендере. Процедите сок от мякоти и косточек.







Поставьте арбузный сок на огонь, доведите до кипения, затем уваривайте на среднем огне в течение 2 часов. Кастрюля должна быть с толстым дном. Первые 1,5 часа помешивайте время от времени, а оставшиеся 30 минут не трогайте.







Переложите загустевший, горячий арбузный мёд в чистую, сухую банку. Это очень интересная и вкусная сладость!





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