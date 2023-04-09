Зачем на самом деле строили Эйфелеву башню и почему хотели ее снести

Об Эйфелевой башне знают во всем мире, и жители нашей страны – не исключение. И не важно, что находится она в Париже и является самой значимой и известной достопримечательностью этого города. Она вызывает интерес абсолютно у всех людей в мире. Но мало кто понимает, зачем построили по меркам девятнадцатого века настолько большое сооружение. Высота вместе с антенной этой конструкции равна 324 м.
Эйфелеву башню начали строить задолго до появления радио / Фото: evercar.pp.ua
Кто-то считает, что причина заключалась в стремительно развивающемся радиовещании, но это далеко от действительности. Если хорошо изучить вопрос и посмотреть на даты, то строить Эйфелеву башню начали намного раньше, чем изобрели радио.
Эйфелева башня должна была украсить вход на Всемирную выставку / Фото: yandex.ua
На самом деле в Париже в 1889 г. хотели провести масштабное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею французской революции – Всемирную выставку. Чтобы украсить вход на нее, объявили тендер на возведение такой конструкции. Результатом и стала Эйфелева башня.
Конструкция носила временный характер, башню должны были разобрать через 20 лет после установки / Фото: variat.com.ua
Требований к постройке было много, и одно из них – временный характер. По истечении двадцати лет планировалось конструкцию демонтировать. Поэтому изначально башня задумывалась как сооружение разборного типа.
Детище Гюстафа Эйфеля дорабатывал в плане дизайна Стефан Совестр / Фото: youtube.com
Среди всех заявленных проектов первенство в 1886 г. было отдано детищу Гюстафа Эйфеля. Выдвинули ему и требование – проект необходимо было доработать в плане дизайна. Эта задача легла на плечи Стефана Совестра – архитектора.
Большую часть денег на возведение Эйфелевой башни потратил ее создатель / Фото: yandex.ua
С финансированием тоже прошло не все гладко на начальном этапе. Из бюджета Эйфелю выделили только четвертую часть требуемой суммы. Остальные 75% - это деньги Эйфеля. Он вложил их в проект при условии, что последующие двадцать лет, пока сооружение будет функционировать, он будет получать доход.
С появлением радио потребность в демонтаже конструкции отпала / Фото: uvidpustku.com
Самое занимательное то, что все вложения создателю вернулись в течение года после введения башни в эксплуатацию.
Но и через два десятка лет башня, как мы понимаем, демонтирована не была. Эра радиовещания сыграла свою роль. Сооружение идеально подходило под вновь возникшие нужды.
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