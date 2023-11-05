Где и как собирают деликатес, за 1 кг которого нужно выложить не менее 3000 евро

Не поиски, а «охота»

Лаготто-романьоло - порода собак, которая уже больше пяти веков используется для поиска трюфелей после специальной тренировки

Среди разных видов трюфелей особенно ценится белый. Черные трюфели более распространены, их можно собирать круглый год и стоят они значительно меньше. Источник: pinterest.com

Неофициальная столица трюфельной охоты

Мотовун расположен на холме, который еще в древние времена использовался для размещения крепостей. Источник: commons.wikimedia.org

Городу есть чем удивить и помимо трюфелей

Как едят трюфели

Паста домашнего приготовления с трюфелями - признанный деликатес. Источник: pixabay.com

С виду трюфели напоминают картошку - кстати, слова «картофель» и «трюфель» имеют общее происхождение. Источник: pixabay.com