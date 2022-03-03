25 неожиданных подводных открытий, которые заставляют взглянуть на мир по-другому

Под водой скрыто множество тайн...
71% поверхности Земли покрыты водой, поэтому неудивительно, что множество ценных артефактов были утеряны именно под водой - от затонувших кораблей до целых городов. Некоторые из этих затерянных древних реликвий могут стоить миллиарды и многое могут рассказать о том, как жили древние люди.
1. Массовое убийство в Оклахоме
Было скрыто под водой массовое убийство в Оклахоме.
Используя новую технологию сонара, полиция обнаружила две машины в озере Оклахома с шестью телами внутри. Это помогло раскрыть преступление 40-летней давности и снять статусы «пропавший без вести» и «нераскрытое преступление» с этой трагедии. У семей погибших появилась возможность предать тела земле согласно традиции.
2. Двигатели Apollo 11
Были скрыты под водой двигатели Apollo 11.
Двигатели ракеты «Сатурн-5», которая доставила Нила Армстронга и его экипаж в космос во время миссии «Аполлон-11», были обнаружены на глубине 4 200 метров у побережья Флориды. Экспедицию финансировал генеральный директор Amazon Джефф Безос.
3. Корабль «Центральная Америка»
Был скрыт под водой корабль «Центральная Америка».
В 1857 году корабль «Центральная Америка», перевозящий золото, попал в ураган и затонул на дне океана. В 1987 году подводные археологи обнаружили место кораблекрушения и подняли на поверхность 2 900 золотых монет и 45 золотых слитков.
4. Затерянные пагоды Махабалипурам
Были скрыты под водой «Пагоды Махабалипурам».
В 2005 году цунами вымыло на побережье Индии артефакты из древнего города, в котором стояли легендарные пагоды Махабалипурам. Считается, что это некогда был процветающий портовый город, который погиб из-за наводнения.
5. Разлом Сильфра
Скрыт под водой «Разлом Сильфра».
Разлом Сильфра находится на месте встречи Евразийской и Североамериканской плит, которые непрерывно расходятся на 2 см в год. Любители подводного плавания, которые погружаются в рифт Сильфра, плавают буквально между двумя континентами. Вода в этом месте кристально чистая, а видимость составляет более 100 метров.
6. Замок Локи
Был скрыт под водой «Замок Локи».
Рядом с гидротермальной вентиляционной системой, известной как «Замок Локи», ученые обнаружили недостающее звено между одноклеточными организмами, которые населяли Землю миллиарды лет назад, и сложной многоклеточной жизнью, которая появилась около 2 миллиардов лет назад. Они назвали эти микроорганизмы Lokiarchaeota и извлекли их примерно с глубины в 2,4 километра под поверхностью Атлантического океана.
7. Подводная река в Черном море
Скрыта под водой река в Черном море.
Ученые обнаружили реку на глубине 35 метров в Черном море, подтвердив предположения, что в больших водоемах существуют реки. Если бы эта река находилась на суше, она была бы шестой по величине рекой по полноводности.
8. Марганцевые конкреции в Атлантике
Скрыты под водой марганцевые конкреции в Атлантике.
Марганцевые конкреции формируются во всех океанах, но изначально считалось, что наибольшее их количество образуется в Тихом океане. Однако немецкие ученые обнаружили их обширное подводное поле в Атлантическом океане. Открытие может помочь ученым лучше понять земной климат, поскольку конкреции образуются в течение миллионов лет.
9. Марианский желоб
Скрыт под водой «Марианский желоб».
23 марта 1875 года судно «Челленджер» обнаружило Марианскую впадину, самую глубокую точку на Земле. Что интересно, этого места достигли всего 3 человека на Земле, одним из которых стал в 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон.
10. Затерянный город Гераклион
Был скрыт под водой город Гераклион.
Археолог Фрэнк Годдио много лет искал затерянный город Гераклеон у берегов Египта. Используя продвинутую технологию подводного скрининга, он наконец нашел мечту своей жизни. Древний город был полностью погружен под воду в 6,5 километрах от побережья. Среди руин города нашли также 64 корабля, 700 якорей, золотые монеты и статуи высотой 5 метров.
11. Кораблекрушение Улубуруна
Было скрыто под водой «кораблекрушение Улубуруна».
3300-летнее кораблекрушение, обнаруженное у побережья Улубуруна, является одним из самых старых в мире, а также содержит одни из самых ценных и крупных артефактов позднего бронзового века. Одним из самых ценных предметов того времени была золотая печать египетской царицы Нефертити.
12. Каньон Жемчуг
Скрыт под водой «Каньон Жемчуг».
Самый большой и глубокий подводный каньон по названию Жемчуг находится в Беринговом море. Он глубже, чем Гранд-Каньон, и его можно полностью увидеть из космоса.
13. Морские круги
Скрыты под водой «Морские круги».
Впервые обнаруженные дайверами в 1995 году в Японии, морские круги в течение многих лет сбивали с толку исследователей. Их сравнивали с подводными кругами на полях, но никто не знал, как они образовались. Более десятилетия спустя ученые узнали, что это был результат ритуала спаривания самцов иглобрюхих рыб.
14. Затерянный город Дварака
Был скрыт под водой город Дварака.
Подобно Атлантиде, затонувший город Господа Кришны (Дварака) окружен легендами. Однако недавние раскопки подводного города у побережья Индии заставили некоторых предположить, что миф может быть отчасти верен, поскольку некоторые подводные сооружения датируются XV веком до нашей эры.
15. Корабль «Ваза»
Был скрыт под водой корабль «Ваза».
В 1625 году шведский боевой корабль «Ваза» был спущен на воду, но затонул во время первого же рейса недалеко от дока. Тяжелые ветры перевернули корабль, и он сразу затонул. Археологи смогли поднять корабль, и теперь он находится в музее Швеции.
16. Деревня Павлопетри
Была скрыта под водой деревня Павлопетри.
Древнегреческая деревня Павлопетри был найден на глубине около 4 метров под водой. Из-за своего возраста в 5000 лет он считается самым старым затонувшим городом в мире. Ученые считают, что Павлопетри опустился на дно из-за землетрясения.
17. Галеон «Сан-Хосе»
Был скрыт под водой галеон «Сан-Хосе».
После обнаружения галеона «Сан-Хосе» в окрестностях Колумбии на поверхность подняли сокровища на сумму 17 миллиардов долларов. Это британское судно, которое перевозило золото из Панамы, затонуло в 1708 году.
18. Потерянные локомотивы
Были скрыты под водой потерянные локомотивы.
На побережье Нью-Джерси археологи обнаружили под водой на глубине 27 метров два редких локомотива. Они затонули в 1850-х годах и прекрасно сохранились до сих пор. Самым загадочным является то, что не было найдено никаких записей о строящихся или потерянных поездах.
19. Ледяной палец Смерти
Был скрыт под водой «Ледяной палец Смерти».
Так называемый «ледяной палец смерти», похожий на торнадо, на самом деле является подводной сосулькой, спускающейся с поверхности океана. Когда он достигает дна, то замораживает и убивает все на дне.
20. Паук-серебрянка
Был скрыт под водой «паук-серебрянка».
В отличие от практически любого другого паука, паук-серебрянка живет большую часть своей жизни под водой. Подобно подводному снаряжению людей, которое они используют при погружении, серебрянка ткет кокон вокруг своего тела, захватывая внутрь его воздух. Это позволяет ему дышать под водой некоторое время.
21. Древнеримские пилюли
Были скрыты под водой «древнеримские пилюли».
Итальянские ученые обнаружили римскую таблетку в 2000-летнем затонувшем судне у побережья Тосканы. Оловянные сосуды, содержащие таблетки, были полностью запечатаны, сохранив таблетки сухими. Ученые пришли к выводу, основываясь на ингредиентах таблеток, что это лекарство для глаз.
22. Черепа в подводной пещере
Были скрыты под водой удлиненные черепа.
Археологи недавно обследовали затопленную пещеру в Мексике, которая уже давно пугала местных жителей. Исследователи нашли в ней странные удлиненные черепа. Воронка находится недалеко от древнего майя города Маяпан.
23. Поселение на Иссык-Куль
Было скрыто под водой древнее поселение на озере Иссык-Куль.
Ученые обнаружили 2500-летнее поселение Сака, которое уже веками скрывается под водами озера Иссык-Куль. Легенды указывают на святого Матфея, ученика Иисуса, которого похоронили на Иссык-Куле, и исследователи считают, что недавние артефакты указывают на то, что легенда истинна.
24. Корабль «Титаник»
Был скрыт под водой корабль «Титаник».
Затонувший в апреле 1912 года, «Титаник» нашел только в 1985 году бывший флотский капитан и океанограф Роберт Баллард. Это была одна из самых больших находок в археологической истории.
25. Антикитерский механизм
Был скрыт под водой «Антикитерский механизм».
В 1901 году дайверы обнаружили 2000-летний греческий механизм в обломках кораблекрушения возле острова Антикитера. В течение многих лет ученые не могли объяснить, для чего он использовался, пока рентгеновская технология не помогла решить загадку. Теперь ученые считают, что это сложный календарь и «первобытный компьютер», отображающий солнечные и лунные календари.
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