Под водой скрыто множество тайн...

1. Массовое убийство в Оклахоме

Было скрыто под водой массовое убийство в Оклахоме.

2. Двигатели Apollo 11

Были скрыты под водой двигатели Apollo 11.

3. Корабль «Центральная Америка»

Был скрыт под водой корабль «Центральная Америка».

4. Затерянные пагоды Махабалипурам

Были скрыты под водой «Пагоды Махабалипурам».

5. Разлом Сильфра

Скрыт под водой «Разлом Сильфра».

6. Замок Локи

Был скрыт под водой «Замок Локи».

7. Подводная река в Черном море

Скрыта под водой река в Черном море.

8. Марганцевые конкреции в Атлантике

Скрыты под водой марганцевые конкреции в Атлантике.

9. Марианский желоб

Скрыт под водой «Марианский желоб».

10. Затерянный город Гераклион

Был скрыт под водой город Гераклион.

11. Кораблекрушение Улубуруна

Было скрыто под водой «кораблекрушение Улубуруна».

12. Каньон Жемчуг

Скрыт под водой «Каньон Жемчуг».

13. Морские круги

Скрыты под водой «Морские круги».

14. Затерянный город Дварака

Был скрыт под водой город Дварака.

15. Корабль «Ваза»

Был скрыт под водой корабль «Ваза».

16. Деревня Павлопетри

Была скрыта под водой деревня Павлопетри.

17. Галеон «Сан-Хосе»

Был скрыт под водой галеон «Сан-Хосе».

18. Потерянные локомотивы

Были скрыты под водой потерянные локомотивы.

19. Ледяной палец Смерти

Был скрыт под водой «Ледяной палец Смерти».

20. Паук-серебрянка

Был скрыт под водой «паук-серебрянка».

21. Древнеримские пилюли

Были скрыты под водой «древнеримские пилюли».

22. Черепа в подводной пещере

Были скрыты под водой удлиненные черепа.

23. Поселение на Иссык-Куль

Было скрыто под водой древнее поселение на озере Иссык-Куль.

24. Корабль «Титаник»

Был скрыт под водой корабль «Титаник».

25. Антикитерский механизм

Был скрыт под водой «Антикитерский механизм».