Невидимые калории: из-за каких пищевых компонентов мы поправляемся, но не понимаем ошибок

Тенденция питаться правильно иногда приводит к тому, что мы употребляем какую-то пищу, потому что хотим всё сделать правильно и не набрать в весе, а в результате и вовсе поправляемся.

О невидимых калориях и самых популярных ошибках ПП расскажет данный материал.

1.Кофейные напитки

Красноречиво?

Не говорит ли данная иллюстрация сама за себя? Очень многие люди, которые худеют по приложению подсчета калорий, не добавляют латте или капуччино в свой список съеденного за сутки. Более роковой ошибки и представить невозможно! Почему вы не худеете? Подсчитайте калории от употребления кофейных напитков с молоком/сливками/сиропами/топпингами.

2. Газировка

Жидкий яд.

Сладкая газировка - это то, с чем следует быть осторожным в первую очередь. Сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара, раздражают желудок углекислотой, нарушают кислотно-щелочной баланс в организме и вымывают кальций, ведь смесь фосфорной кислоты и сахара с искусственными ароматизаторами, красителями и вкусовыми добавками. Кроме того, мы склонны выпивать ее больше чем нужно — удовлетворить жажду сладкими напитками труднее, чем водой.

3. Молочные и кисломолочные продукты

По результатам исследований американских диетологов, люди, которые злоупотребляют калорийными напитками прибавляют в весе значительно больше, чем те, кто любит тортики. Для примера, в 100 мл кока-колы содержится 42 кКал.

Не надо так.

На пути от стародавней прибаутки «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком…» до современной модной тенденции употребления кисломолочных продуктов для улучшения пищеварения находится масса подводных камней. Часто ли вы встречаете человека, который пьет молоко, кефир или ряженку в качество отдельного приема пищи? Скорее всего, ваш ответ отрицателен. К сожалению, налицо тенденция употреблять данные напитки как дополнение к основному блюду (кефирчик плюс картошечка, мясо с ряженкой и т.п). Но если подсчитать, то в молоке с жирностью 3,2 % - целых 64 кКал на 100 г ( в стаканчике будет уже 200-250 кКал). Кефир менее калориен, то тоже дает нам те самые «невидимые калории». Впору задуматься!

4. Заправки для низкокалорийных салатов

Льём невидимые калории...

Очень часто диетологи рекомендуют употреблять свежие овощи с оливковым маслом, поскольку витамины из овощей лучше усваиваются, если приправлены растительным маслом (а оливковое – это всегда топ). Но внимание! В порции салата из огурцов и/или болгарского перца и/или помидоров будет не более 100 кКал, то добавление столовой ложки оливкового масла калорийность становится 235 кКал. Так-то! На лицо факт «невидимых калорий».

5. Орехи

Знакомьтесь, это 500 калорий.

Диетологи рекомендуют в качестве ЗОЖ-перекуса сырые орехи. Казалось бы, ну что такое пять-семь орешков фундука? Да ничто! (а на самом деле – 60-70 кКал) Съем-ка я горсть! И такая вот горсть подарит вам… 500-600 кКал. Есть еще один подводный камень – орехи вызывают зависимость прямо в процессе еды. Так что стоит задуматься.

5. Шоколадная глазурь мороженого

Невидимые лишние калории находятся снаружи, а не внутри.

Многие сторонники правильного питания усвоили, что следует предпочесть мороженое тортикам. Эта доктрина верна. Руководствуясь данным постулатом, человек идет к холодильнику с мороженым и выбирает то, которое ему нравится. А очень часто ему нравится не пломбир на палочке, а мороженое в шоколадной глазури. А именно глазурь и станет ого-го какими «невидимыми калориями»! Калорийность пломбира – 210 кКал на 100 г, а калорийность мороженого в шоколадной глазури – 230 кКал на 100 г. Выходит, что любая глазурь добавляет в полтора раза больше калорий.

6. Фрукты

Это столько же калорий, сколько в двух тарелках супа.

Сейчас зима, и многие выбирают хурму, гранаты, апельсины. Разберемся. Одна хурма в среднем весит 300 г, а это примерно 220 готовых кКал (как стейк или две тарелки супа). В 100 г зернышек граната – 70 кКал. Из среднего апельсина выйдет около 90 кКал. Но самая обида заключается в том, что после поедания фрукта разжигается аппетит (не даром фрукты дают маленьким детям, которые капризничают кушать обычную еду).

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