«Червы» таки от червей: почему масти игральных карт имеют такие названия

История наименования мастей такая же интересная, как и происхождения самих карт. /Фото: livejournal.com

Кто-то вправду считает, что названия мастям карт «дали» первые христиане. /Фото: msk.kprf.ru







На самом деле, к христианству они отношения не имеют. /Фото: pubhist.com

История движения карт по миру интересная и долгая. /Фото: wikiрedia.org

Пики свое название получили проще всего. /Фото: weebly.com

А в трефах ни намека нет на крест, оказывается. /Фото: wikimedia.org

С бубнами тоже все довольно забавно вышло. /Фото: astroguide.ru

Червы реально получили название от фауны. /Фото: whatistruth.info