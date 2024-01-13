Идеи обустройства офиса в шкафу или гардеробной

В последнее время большинство людей работают дома, и независимо от того, будет ли это на постоянной основе или же через год-два вновь потянет в офис, важно, чтобы было правильно организованное рабочее пространство.







К сожалению, не у всех есть лишняя комната, которую можно выделить под рабочие нужды. Поэтому если у вас есть ниша, запасной шкаф или гардеробная, в которой вы можете пожертвовать местом для хранения одежды ради письменного стола — все эти укромные уголки можно превратить в домашний офис. К тому же, идеи для офиса в «шкафу», или в гардеробной пользуется огромной популярностью как у дизайнеров, так и пользователей Pinterest, так что воплотить задуманное в реальность не составит труда.



1. Перегородки, двери, ширмы и другое

2. Игры с цветом

3. Откидной стол-доска

4. Организация хранения

5. Освещение

6. Коврик

Обратите внимание на двери при создании мини-офиса.Двери или ширма – отличное решение для мини-офиса, если он находится в месте, которым вы часто пользуетесь в свободное от работы время, скажем, на кухне или в спальне. Ширма поможет отгородиться от глаз людских и спокойно заниматься своими рабочими делами, не отвлекаясь на посторонние звуки и шорохи за спиной. Что же касается дверей, то единственная проблема заключается в том, что в конечном итоге вы можете создать довольно клаустрофобное пространство, где вы, по сути, сидите внутри шкафа с двумя открытыми дверцами по обе стороны от вас, блокирующими свет. Таким образом, выбирая двери, которые либо откидываются вплотную к стене, либо задвигаются, вы не будете чувствовать себя стеснёнными, но в конце дня сможете закрывать ими своё рабочее пространство, которое идеально впишется в общий интерьер.Небольшое рабочее место в гардеробной.Если вы превращаете шкаф или часть гардеробной в домашний офис, подумайте о замене стен стеклянной перегородкой. Таким образом, комната будет получать много естественного света и не будет казаться тесной. Если время от времени возникает проблема с уединением, вы всегда можете повесить занавески, которые при необходимости можно будет задёрнуть над дверью.Не бойтесь экспериментировать с цветом.Кто бы мог подумать, что за обычными дверцами шкафа скрывается самое настоящее дизайнерское произведение искусства, наполненное ярким цветами и оттенками, которые сделают рабочий день ярче и веселее. Скучные нейтральные цвета и приглушённый свет предназначены для офисных помещений, но в домашнем офисе можно создать то рабочее пространство, которое будет радовать глаз, бодрить и вдохновлять.Откидной стол-доска — ижеальный вариант для мини-офиса в узком пространстве.Складной стол-доска имеет ряд преимуществ в дизайне интерьера, а также играет важную роль при обустройстве домашнего офиса в узком пространстве или нише. Во-первых, это экономит пространство, позволяя использовать поверхность в качестве стола, когда он вам нужен, и хранить его в сложенном виде, когда не нужен. Это делает его эффективным и удобным вариантом для квартир или небольших помещений с ограниченным пространством для хранения. Кроме того, складные столешницы достаточно компактные, и как правило, могут быть изготовлены из прочных, легко моющихся материалов, таких как металл или пластик, что в свою очередь упрощает уход за ними.Не забудьте организовать места хранения.Независимо от того, шкаф это или часть гардеробной, важно чтобы в вашем офисе не было беспорядка, а это означает обеспечение максимального пространства для хранения. Не ограничивайтесь только полками, по возможности присмотритесь к небольшому пеналу с выдвижными ящиками, которые аккуратно задвигаются под стол, или к небольшому настенному шкафу, если у вас есть место. Если полки — единственный выход, используйте органайзеры для хранения различных мелочей, документов и прочих рабочих вещей.Обязательно рассмотри все варианты с освещением и выберите для себя самый оптимальный.Хорошее освещение необходимо для любого домашнего офиса, а тем более для того, который находится либо в шкафу, либо в гардеробной – там, где вы потенциально имеете дело с очень тусклым освещением. Используйте несколько источников освещения от настольной лампы и бра, до пары торшеров, которые будут давать дополнительный боковой свет при необходимости. Если же места недостаточно, то повесьте плоскую лампу-трубку над вашим рабочим столом с регулятором мощности свечения.Лишним не будет и коврик под ноги.Напольный коврик в рабочем кабинете — разумный способ придать помещению комфорт и очарование, а также создать уютную и комфортную атмосферу. Ко всему прочему, он будет сохранять и удерживать тепло, а также поглощать большую часть посторонних шумов. Сделайте замеры, чтобы подобрать соответствующий размер коврика и максимально комфортно расположить его в мини-офисе. Лучше всего подойдут покрытия с низким ворсом или с плоским плетением, поскольку они занимают не сильно много места в ограниченном пространстве.