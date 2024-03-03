Почему заброшенный пионерлагерь с неординарной архитектурой вызывает дрожь у посетителей

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Любителей острых ощущений как магнитом притягивают заброшенные места, ведь давно покинутые здания хранят обломки былой красоты, особую таинственность и отчужденность. И если увлечение исследованиями секретных полуразрушенных заводов ни у кого не вызывает удивление, то ажиотаж вокруг руин обычного пионерского лагеря «Сказка» многим кажется просто несерьезным, пока сами не убедятся, что жуткое архитектурно-скульптурное наследие достойно не только того, чтобы сделать атмосферное фото, но и привлечь внимание экстремалов.



Любителей острых ощущений как магнитом притягивают заброшенные места, ведь давно покинутые здания хранят обломки былой красоты, особую таинственность и отчужденность. И если увлечение исследованиями секретных полуразрушенных заводов ни у кого не вызывает удивление, то ажиотаж вокруг руин обычного пионерского лагеря «Сказка» многим кажется просто несерьезным, пока сами не убедятся, что жуткое архитектурно-скульптурное наследие достойно не только того, чтобы сделать атмосферное фото, но и привлечь внимание экстремалов.

Так теперь выглядит вход в пионерский лагерь «Сказка» (Подмосковье). | Фото: liveinternet.ru.

Жуткий осьминог пытается задушить один из корпусов (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: places.moscow.

Морские обитатели подстерегают в любом уголке «заброшки» (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: kudago.com.

Если раньше эти обитатели морских глубин вызывали восторг у ребятни, то сейчас ужас даже у взрослых (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: se-boy.livejournal.com.

Теперь на территории лагеря можно снимать фильмы ужасов («Сказка», Подмосковье). | Фото: nataturka.ru.

На территории пионерлагеря два бомбоубежища с открытым доступом («Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru.

Посетители бомбоубежищ развлекаются, как могут (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru.

После закрытия вандалы начали не только разрушать, но и развлекаться в корпусах пионерлагеря («Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.

Все, что осталось от былой красоты (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pilot-13.livejournal.com.

Тематическое оформление актового зала впечатляет до сих пор (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.

Заброшенный пионерлагерь «Сказка» стал любимым местом развлечений для экстремалов (Подмосковье). | Фото: burckina-faso.livejournal.com.

Убранство корпусов удивляет до сих пор (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.

И даже туалеты имели тематическое оформление (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru/pikabu.ru.