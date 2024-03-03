Почему заброшенный пионерлагерь с неординарной архитектурой вызывает дрожь у посетителей

Любителей острых ощущений как магнитом притягивают заброшенные места, ведь давно покинутые здания хранят обломки былой красоты, особую таинственность и отчужденность. И если увлечение исследованиями секретных полуразрушенных заводов ни у кого не вызывает удивление, то ажиотаж вокруг руин обычного пионерского лагеря «Сказка» многим кажется просто несерьезным, пока сами не убедятся, что жуткое архитектурно-скульптурное наследие достойно не только того, чтобы сделать атмосферное фото, но и привлечь внимание экстремалов.
Пионерский лагерь советских времен, расположенный в деревне Горки, уже более 20 лет входит в список «самых жутких заброшенных мест Москвы и Подмосковья».
Так теперь выглядит вход в пионерский лагерь «Сказка» (Подмосковье). | Фото: liveinternet.ru.
Когда-то этот оздоровительный комплекс для детей сотрудников издательства «Детская литература» снискал славу самого неординарного пионерлагеря СССР. Это случилось благодаря задумке архитекторов, украсивших стены корпусов и всю территорию заведения огромными красочными скульптурами морских обителей.
Жуткий осьминог пытается задушить один из корпусов (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: places.moscow.
Справка: Пионерский лагерь — это воспитательно-оздоровительный комплекс, предназначенный для отдыха детей 7-15 лет в летний период. Как правило, такие учреждения организовывались различными предприятиями и учреждениями для членов Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина (пионеров) и школьников.
Морские обитатели подстерегают в любом уголке «заброшки» (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: kudago.com.
В свое время такой декор был действительно впечатляющим: гигантские осьминоги, охватывающие щупальцами торцы зданий; морские раковины причудливой формы и огромные медузы, затаившиеся на лестничных площадках; яркие морские звезды и кораллы, красующиеся в холлах и столовой; водоросли и очаровательные рыбки, радующие свои разнообразием.
Если раньше эти обитатели морских глубин вызывали восторг у ребятни, то сейчас ужас даже у взрослых (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: se-boy.livejournal.com.
Теперь на территории лагеря можно снимать фильмы ужасов («Сказка», Подмосковье). | Фото: nataturka.ru.
Но вся эта красота, приносившая когда то советским детям позитивные впечатления, превратилась в выцветшие полуразрушенные образы, которые стали навевать ужас и даже трепет. И это немудрено, ведь местами растрескавшийся цемент с обнажившейся сеткой и прутьями из арматуры сделали скульптуры некогда забавных гигантских обитателей морских глубин страшилищами, больше подходящими для съемок фильма ужасов.
На территории пионерлагеря два бомбоубежища с открытым доступом («Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru.
Посетители бомбоубежищ развлекаются, как могут (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru.
Плюс ко всему на территории лагеря оказалось два бомбоубежища на случай ядерной атаки. Именно эти сооружения вызывают повышенный интерес, и все без исключения посетители стремятся спуститься в жуткие заброшенные подземелья.
После закрытия вандалы начали не только разрушать, но и развлекаться в корпусах пионерлагеря («Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.
Справедливости ради нужно сказать, что не только время и природа стали причиной обветшания некогда привлекательного антуража. «Добрые» люди разбили все, что можно было разбить, и утащили то, что может пригодиться в хозяйстве. Остальное же валяется где попало, навевая еще и праведное негодование и даже тоску.
Все, что осталось от былой красоты (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pilot-13.livejournal.com.
Учитывая все эти изменения, «Сказка» очень быстро превратилась в объект повышенного внимания со стороны экстремалов и не только их. Любители приключений стали частыми гостями на этой территории, причем если некоторые довольствовались постапокалиптическими фотографиями, то другие откровенно вредили, тем самым провоцируя еще большие разрушения.
Тематическое оформление актового зала впечатляет до сих пор (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.
После таких посещений кривотолки и леденящие кровь истории стали расползаться округой. Каких только небылиц не выдумал изобретательный народ, причем не совсем понятно ради чего: отпугнуть любителей фотосессий и искателей приключений или наоборот – подогревать еще больше интерес.
Заброшенный пионерлагерь «Сказка» стал любимым местом развлечений для экстремалов (Подмосковье). | Фото: burckina-faso.livejournal.com.
Изначально, всех желающих полюбоваться неординарной «заброшкой» пугали криминальными элементами, которые захватили территорию и скрывают там нелегалов, а любопытным разбивают фотоаппараты, прокалывают колеса на их автомобилях и даже травят собаками.
Убранство корпусов удивляет до сих пор (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: pikabu.ru.
И даже туалеты имели тематическое оформление (пионерлагерь «Сказка», Подмосковье). | Фото: aveursus.ru/pikabu.ru.
Когда страсти в духе 90-х поутихли, оказалось, что это «частная территория», которую пытается защитить от вандалов и безбашенных подростков-экстремалов новый владелец. По сведениям редакции Novate.Ru, на данный момент территория пионерского лагеря «Сказка» полностью огорожена, а желающим посмотреть жутковатый полуразрушенный комплекс настоятельно рекомендуют быть предельно острожными и воздержаться от посещения развалин, ведь это опасно для жизни.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии