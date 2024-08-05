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Доступный кемпинг из натурального дерева для автотуристов «с руками»


Деревянный домик на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.

Деревянный домик на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.

 

В наши дни существует множество производителей кемпингов и домов на колесах, которые позволяют выбрать модель на любой вкус. Их продукция стоит недешево, порой десятки тысяч долларов. Но есть и более доступные модели домов на колесах, например, Birch Sprig. Это кемпинг из натурального дерева, который легко собрать своими руками.

Дом на колесах Sprig с прицепленным велосипедом. | Фото: gearjunkie.com.

Дом на колесах Sprig с прицепленным велосипедом. | Фото: gearjunkie.com.

 

Американская фирма Birch Campers выпускает недорогую компактную модель, которую, к тому же, можно собрать своими руками. Как уверяет основатель фирмы Джед Макдональд (Jed McDonald), его целью было создание«классного, легкого и укомплектованного» трейлера.

Базовая версия Sprig собирается из березы и нержавеющей стали. Получается деревянный домик размером 2,1 х 1,2 м весом около 150 килограмм. После установки его на шасси, вес составляет уже 360 килограмм. По словам Макдональда, перемещать такой легкий кемпинг можно любым автомобилем и даже мотоциклом.
Модификация для активного отдыха на природе. | Фото: kickstarter.com.

Модификация для активного отдыха на природе. | Фото: kickstarter.com.

 
Комплект для сборки Sprig. | Фото: birchcampers.com.

Комплект для сборки Sprig. | Фото: birchcampers.com.

 

В зависимости от комплектации и применяемых материалов Sprig стоит около 4000 долларов. Если собирать его самому вручную, то стоимость снижается до 2000-2500 долларов. За эти деньги автотурист получает нарезанный деревянный набор, окна, уплотнение, фурнитуру, инструмент для сборки.
Компактная кухня в доме на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.

Компактная кухня в доме на колесах Sprig. | Фото: birchcampers.com.

 

Самый простой вариант Sprig включает 51 предмет. Все остальное идет за доплату: вентиляционный люк в крыше, открывающиеся окна, матрац, люк для кухни, грузовой отсек, электропроводка, крепеж для велосипеда/байдарки/багажника, раковина из нержавеющей стали, двухкомфорочная плита и решетка для гриля.

Чтобы начерно собрать корпус Sprig, нужен один день, а для завершения отделочных работ – еще 30-50 часов времени.

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