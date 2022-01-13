10 любопытных фактов об огнестрельном оружии, о которых знает не всякий знаток

Самое интересное об огнестрельном оружии.

1. История огнестрельного оружия

Вот, как все начиналось.

2. Владельцы оружия приносят пользу природе

Трудно поверить, но это так.

3. Русские и стволы

Кто бы мог подумать.

4. Револьвер с камерой

Есть и такое.

5. Пикассо

Даже такое было.

6. Странные законы

Всегда с законом все не просто.

7. Самое большое орудие

Сделано в Германии.

8. Ключи-пистолеты

Неожиданный сюрприз.

9. Президенты и пистолеты

Они всегда находили друг друга.

10. Оружие-убийца зомби

Настоящий символ.