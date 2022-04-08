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Дом для путешествий: жилище, переделанное из старого автобуса


The Nomads Bus - мобильный дом, переделанный из старого школьного автобуса.

The Nomads Bus - мобильный дом, переделанный из старого школьного автобуса.

Пока одни искатели приключений покупают для себя дома на колесах, чтобы всегда находиться в комфорте, другие поступают еще креативнее. Так, семья из трех человек приобрела для себя старый школьный автобус и переделала его в настоящее жилище. Теперь можно сказать, что выражение «все свое вожу с собой» - это точно про них.

Автобус, переделанный супружеской парой Valerie Cook и Tim Boffe.

Автобус, переделанный супружеской парой Valerie Cook и Tim Boffe.

Супруги Валери Кук (Valerie Cook) и Тим Боффе (Tim Boffe) купили старый школьный автобус и переделали его в жилище на колесах (The Nomads Bus). 10-метровый модернизированный транспорт стал настоящим домом для любителей путешествий.
The Nomad House - дом в автобусе.

The Nomad House - дом в автобусе.

Тотальная переделка автобуса обошлась супружеской паре в $ 32 000. На крыше установлены солнечные батареи, которые полностью обеспечивают потребности в электричестве. Изнутри корпус обшит специальным изоляционным материалом, который не только сохраняет тепло, но и регулирует влажность. К тому же семья старается свести к минимуму эмиссию углерода.
The Nomad House - дом в автобусе.

The Nomad House - дом в автобусе.

Помимо жилого пространства в автобусе достаточно места для хранения спортивных принадлежностей: досок для серфинга, лыж, горных велосипедов.
The Nomad House. Спальные места.

The Nomad House. Спальные места.

В автобусе имеется шесть удобных спальных мест, поэтому супруги с радостью принимают к себе на борт желающих прокатиться по живописным местам.
Ночь в автобусе The Nomad Bus обойдется каждому в 61 американский доллар. Хозяева позволяют пользоваться кухней, душем с туалетом.
The Nomad House. Кухня.

The Nomad House. Кухня.

 

 
The Nomad House. Автобус, переделанный в дом для путешествий.

The Nomad House. Автобус, переделанный в дом для путешествий.

 

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Дом для путешествий: жилище, переделанное из старого автобуса

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Дом для путешествий: жилище, переделанное из старого автобусаПодписаться на мой Instagram
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