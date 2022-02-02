«Мальчишки и девчонки...»: как сложились судьбы любимых актёров «Ералаша»

Такими они запомнились по "Ералашу".
Они были яркими звездами на телеэкранах огромной страны. Их любили, ними восхищались, над их героями смеялись до слез. Кем стали эти мальчишки и девчонки, кумиры детей поколения 70-х и 80-х?
Александр Лойе
Александр Лойе. / Фото: www.yaplakal.com
Этот обаятельный рыжий мальчишка снимался не только в «Ералаше». Настоящую славу ему принесла реклама «Херши-колы». Одно время он был очень востребован, потом в его детско-подростковой карьере наступило затишье. А он страстно мечтал о профессии актера. До 9 класса он хорошо учился, а в 10 над ним нависла серьезная угроза отчисления за неуспеваемость.
Парень быстро взялся за ум, окончил школу, поступил в ГИТИС. Однако через время он перевелся в Щепкинское училище, получил профессию актера. Сегодня Александру Лойе 34 года, он снимается в кино и сериалах, пробует себя в роли режиссера.
Кирилл Емельянов
Кирилл Емельянов. / Фото: www.tvperson.ru
Кирилл начал сниматься в «Ералаше», когда ему было 9 лет. Он окончил театральную школу, после неё – ГИТИС. За юмористическим журналом последовала серьезная роль в фильме «Сволочи», затем актер снялся в сериале «Кадетство». Сейчас ему 26 лет, он время от времени снимается в кино и выходит на театральную сцену.
Александр Головин
Александр Головин. / Фото: www.personbio.com
Когда Саше было 9 лет родители, по его просьбе, записали сына на кастинг в модельное агентство Вячеслава Зайцева вместе с сестрой Женей. Дети были успешно зачислены в агентство. Мальчик упорно занимался, вскоре стал сниматься в клипах и рекламе. Играл в постановке «Норд-Ост». Затем в его жизнь вошел «Ералаш», который и стал началом звездного пути актера. Самой узнаваемой ролью юноши стала роль Максима Макарова в сериале «Кадетсво». В настоящее время молодому актеру 28 лет, он играет на сцене Минского Современного художественного театра, снимается в кино и сериалах, увлекается гонками на скутерах.
Павел Степанов
Павел Степанов. / Фото: www.rutube.ru
Павел снимался в «Ералаше», начиная с самого первого выпуска, не оставил любимый юмористический журнал, даже став взрослым. Помимо «Ералаша» много снимался в кино в эпизодах, но своей основной профессией, отслужив в армии, избрал инженерное дело. Он не отказывается от съемок, но считает актерство своеобразным хобби. Сегодня Павлу Степанову 53 года, он работает в ФГУП «Президент-Отель», периодически снимаясь в кино.
Павел Кассинский
Павел Кассинский. / Фото: www.cheldeti.ru
Сын известного эстрадного артиста Романа Карцева, играл вместе с отцом, снялся в нескольких выпусках «Ералаша». Учился в Институте телевидения и в фармацевтическом институте. Известность актеру принесли съемки в сериале «Солдаты». На сегодняшний день Павлу 40 лет, он продолжает активно сниматься в кино, но тоже относит эту часть своей жизни к интересному увлечению, играя свои роли исключительно в удовольствие.
Федор Стуков
Федор Стуков. / Фото: www.uenews.ru
В детстве он не только создавал яркие образы в «Ералаше», но еще пел в хоре, снимался в кино, был ведущим на телевидении. Окончил театральное училище, работал в театре. Федору Стукову сейчас 44 года и основная его профессия - режиссер телевидения.
Михаил Казаков
Михаил Казаков. / Фото: www.lisimg.com
Снялся в нескольких выпусках «Ералаша». В 2005 году был обвинен в превышении необходимых пределов самообороны, через год обвинения с него были сняты и он вернулся в кинематограф. Снялся в «Папиных дочках». Сегодня актеру 29 лет, и он не собирается прощаться с кинематографом.
Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева. / Фото: www.imageban.ru
Настя успела сняться в нескольких проектах до того, как ее пригласили в «Ералаш», а в 2007 году стала играть Дашу Васнецову в «Папиных дочках». Насте 25 лет, она учится в Институте современного управления, кино и телевидения на актерском факультете у Жарикова и Гвоздиковой.
Анна Цуканова
Анна Цуканова. / Фото: www.bugrenok.ru
К Анне популярность пришла именно благодаря «Ералашу», затем сыграла яркие роли в нескольких популярных ситкомах. Окончила Театральный институт имени Щукина, продолжает сниматься в кино и сериалах. Примечательно, что «Ералаш» подарил девушке не только профессию, но еще и любимого мужа Александра Котта, с которым она познакомилась на съемках журнала. Анне 28 лет, она востребована, как актриса, а еще является лицом бренда Peuterey (Италия).
Сергей Шелгунов
Сергей Шелгунов. / Фото: www.marketium.ru
Он играл хулиганов в «Ералаше», а потом внезапно исчез с экранов. С 1991 года все сведения о нем обрываются. Известно только, что ему 47 лет, он живет в Москве и избегает всяческих интервью.
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко. / Фото: www.ruskino.ru
После «Ералаша» решила стать профессиональной актрисой, окончила Щепкинское училище, активно снималась в кино и сериалах. Екатерине 37 лет, она актриса Московского театра киноактера. Воспитывает дочь.
Велимир Русаков
Велимир Русаков. / Фото: www.ifeactor.ru
Первую свою роль сыграл в четырехлетнем возрасте в фильме своего отца-режиссера. На счету молодого актера (ему 28 лет) съемки в кино и сериалах. Он не собирается заканчивать свою актерскую карьеру. Параллельно Велемир играет в панк-группе, озвучивает фильмы.
Антон Колесников
Антон Колесников. / Фото: www.kinodir.ru
На счету Антона множество ролей в театре и кино, он получил диплом Института современного искусства. Ему 33 года, он работает в Московском театре «Бенефис», и в театре имени Ермоловой. Очень востребован, как актер дубляжа.
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