5 примочек для водителя, которые стоят баснословных денег

Количество автомобилей и их производителей на рынке сегодня даёт огромный выбор для потенциального покупателя. Поэтому автоконцернам приходятся выдумывать самые разные примочки и опции, которые могли бы разнообразить их продукции и привлечь потребителя. Но иногда они отличаются не только своим функционалом, но и стоимостью. Вашему вниманию «пятёрка» нетривиальных примочек для водителя от автомобильных брендов, которые стоят баснословных денег.
1. Книга об истории бренда
Самая дорогая книга об автомобильном бренде. /Фото: motor1.com
Компания Bentley, отмечая свой вековой юбилей, решила устроить сюрприз для своих клиентов: выпустили продукцию, как ни странно, на библиографический рынок. Так, была издана книжка об истории бренда, и не обошли стороной присущую ему роскошь в вопросе оформления. Книга Bentley Centenary Opus рассказывает о самых знаменательных событиях в истории автоконцерна, но тираж её составляет только 607 экземпляров, среди которых последние семь являются особым изданием под названием 100 Carat Edition. Фолиант имеет 800 страниц без футляра, а весит аж 30 килограммов, так как содержит написанные вручную акварельные иллюстрации на шёлковой бумаге и кожаную обложку от придворного ателье Mulliner, которую ещё и инкрустировали сотней бриллиантов и платины. Стоит эта роскошь безумных денег - 200 тысяч фунтов стерлингов.
2. Оборудование для отдыха на природе
Элитный способ привезти на природу шампанское. /Фото: maximonline.ru
Как минимум два автомобильных бренда - Bentley и Rolls-Royce - с уважением относятся к досугу на природе, который может нравиться своим покупателям. Так, например, модель Bentley Bentayga имеет специальную версию, оборудованную всем, что может пригодиться на рыбалке стоимостью 230 тысяч долларов, а Rolls-Royce Cullinan, первый кроссовер в истории марки, представлен также модификацией Viewing Suite, которая включает столик и два кресла для установки их на природе. Среди других подобных примочек также можно выделить фирменные «наборы для пикников», а у Rolls-Royce недавно появился ещё и переносной «сундук для шампанского», выполненный вручную из дорогих материалов с добротным наполнением. И стоит он дорого - 5,7 миллионов рублей.
3. Наручные часы
Дорогущие часы для водителя. /Фото: topgear.es
И снова одним из хэдлайнеров этой роскоши для машины стали Bentley, которые построили из белого золота и бриллиантов часы конструкции турбийон, которые предназначены для передней панели «Бентайги» стоимостью в 170 тысяч долларов. А вот Aston Martin пошли по более простому пути: как-то они сопроводили презентацию своего нового суперкара выпуском наручного хронографа с символикой компании. Разработала часы известная швейцарская фирма Jaeger-LeCoultre. Помимо особого дизайна, хронограф отличается ещё и функцией транспондера. Стоят такие часики 44 тысячи долларов.
4. Брендированные дорожные сумки
Даже дорожные сумки могут выпускаться автоконцерном и стоить огромных денег. /Фото: hkbuy1s.tk
Ещё один популярный аксессуар, предлагаемый автопроизводителями, это брендированные наборы дорожных сумок, которые зачастую выполняются в стилистике выбранной покупателем модели. Например, Audi с этой целью скооперировались со знаменитым производителем элитных чемоданов Patrick Hellmann, а в Ferrari как-то разработали набор сумок для гольфа к модели F12 Berlinetta стоимостью около 14 тысяч долларов. Но переплюнули всех BMW, которые сумели заключить коллаборацию с фирмой Louis Vuitton для создания набора сумок в багажный отсек гибридного спорткара BMW i8. Специаильно для этой продукции Louis Vuitton даже разработали новую ткань с добавлением карбона, а стоила такая роскошь 20 тысяч долларов.
5. Опция «Звездное небо»
Оригинальная функция для эстетического наслаждения в автомобиле. /Фото: allcarz.ru
Rolls-Royce решили разнообразить досуг своих клиентов возможностью наслаждаться великолепными искусственно созданным пейзажами ночного неба прямо в автомобиле. Речь идёт об опции под названием «Звездное небо», которая создаёт эффект ночного небосклона. Для того, чтобы создать такую примочку, мастеру требуется от 9 до 17 часов ручного труда, во время которых он специальным инструментом делает от 800 до 1600 отверстий, чтобы имплантировать туда светодиодные нити. Это также позволяет создать для каждого владельца Rolls-Royce индивидуальную карту звёздного неба, а иногда клиенты просят таким необычным способом что-то на потолке написать. Стоимость такой эстетической опции составляет не менее 12 тысяч долларов.
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